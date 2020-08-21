"Uygun hasat tekniği" uyarısı yapıldı - Son Dakika

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ayçiçeği hasadında kayıpların önüne geçilmesi için hasadın uygun tekniklerle yapılması gerektiğini bildirdi.

Bayazıt, kentte hasat mesaisi devam eden ayçiçeği üreticileriyle bir araya geldi.

Edirne'nin önemli bir ayçiçeği üretim merkezi olduğunu belirten Bayazıt, dane kaybının önlenmesi ve hasat esnasında verim kaybının önüne geçilmesi için tekniğe uygun hasat yapılması gerektiğini dile getirdi.

Üreticilerin belirlenen kurallara uygun hareket etmesi gerektiğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Emeğin ve alın terinin ürünle buluştuğu andır hasat ve harman zamanı. İşte bu yüzden büyük çabalar harcanarak yetiştirilen tarım ürünlerinin tekniğine uygun olarak hasat edilmesi gerekir.

Dane kayıplarına dikkat edelim, sahada kontrol yapan müdürlüğümüz teknik personellerine yardımcı olalım. Bu vesileyle ilimizde devam eden ayçiçeği hasadının tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."