Son Dakika Haberleri: Uygun: "Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık"
Son Dakika Güncel Uygun: 'Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık' - Son Dakika

Uygun: "Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık"

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, büyük sorunlar yaşamalarına rağmen rakipleri karşısında iyi mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, büyük sorunlar yaşamalarına rağmen rakipleri karşısında iyi mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında, Beşiktaş'ın istekli, arzulu ve coşkulu oynadığını belirterek, "Kazanmaya alışmışlardı. Sorunlarımızı anlatmaya gerek yok. Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık. 15 yaşındaki Emre ve 17 yaşındaki Nurettin ile Kayserispor formasını terletmeye çalıştık." dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başında 25 gündür bulunduğunu hatırlatan Uygun, "25 gündür Kayserispor'un ayağa kalkması için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçok problem yaşıyoruz. Sadece Adebayor bırakmadı, 5-6 futbolcu daha kulübü Futbol Federasyonuna verdi. Onların kalması için telkinde bulunuyoruz. Yeni başkanımız ödemeler yaptı. Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor." diye konuştu.

Teknik direktör olarak kendisinin hakemliğin profesyonelliğe geçmesini yıllar öncesinde söylediğini hatırlatan Uygun, "Beşiktaş'ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Sonra dokunuyorsun faul. Bu işi profesyonelce yapacaksın. Antrenman ve analiz yapacaksın. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım." ifadelerini kullandı.

Uygun: Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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