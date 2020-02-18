Uygun iklimi Kahramanmaraş'ı oryantiringde avantajlı kılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Uygun iklimi Kahramanmaraş'ı oryantiringde avantajlı kılıyor - Son Dakika Spor

Uygun iklimi Kahramanmaraş'ı oryantiringde avantajlı kılıyor

7 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Kahramanmaraş'ın uygun iklimi ve parkuruyla oryantiring için oldukça avantajlı bir şehir olduğunu söyledi.

Uygun iklimi Kahramanmaraş'ı oryantiringde avantajlı kılıyor, System.String[]

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Kahramanmaraş'ın uygun iklimi ve parkuruyla oryantiring için oldukça avantajlı bir şehir olduğunu söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta spora çok büyük desteğin bulunduğuna dikkati çekerek, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları sırasında da bunu gördüklerini dile getirdi.

Yarışmaya çok farklı illerden katılan sporcuların, teknik arazi çeşitliliğini çok beğendiğini aktaran Akyüz, bu yapının oryantiring için önemli olduğunu ifade etti.

Akyüz, bundan sonraki süreçte kentte uluslararası organizasyonların düzenlenmesi için gayret göstereceklerini belirterek, iklim olarak en soğuk kış ayında bile burada organizasyon yapabildiklerini vurguladı.

Hem yaz hem kış spor yapılabilir

Bir Akdeniz şehri olan Kahramanmaraş'ın yaz aylarının da diğer bölge kentlerinden daha farklı olduğunu vurgulayan Akyüz, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş, arazi arızasının bol olduğu, yılın 12 ayında faaliyet yapılabilecek özelliğe sahip. Hem yaz hem de kış burada spor yapılabilir. Bu her yerde olabilecek bir özellik değil. Akdeniz Bölgesi'nde daha nemli yerlerde yapamadığımız organizasyonu Kahramanmaraş'ta yaz kış yapabiliyoruz."

Başkan Akyüz, oryantiring sporunun kentteki kurum temsilcileri tarafından da bilindiğinin altını çizerek, "Kurum temsilcileri hem oryantiringi biliyor hem de bir yarışma organizasyonu konusunda 'ilimizi nasıl tanıtabiliriz' konusunun altını çiziyor. Ciddi bir destek sağlıyorlar. Buna iç turizm, spor turizmi ve uluslararası dış turizm açısından baktığımızda hepsi çok önemli." diye konuştu.

Akyüz, uluslarası organizasyonların düzenlendiği kentlere çok büyük katkılar sağladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kadar ülke, yarışmalardaki canlı yayınlar, firmaların tanıtımı, sponsorluklar bunların hepsinin tanıtımı, olayı başka boyutlara taşıyor. Otellerde konaklama, gelenlerin bir hafta boyunca yedikleri içtiklerinin yanında otellerin doluluğu anlamında, bir de giderken yapılacak alışveriş... Oryantiring spor turizmi için bir numara diyoruz."

Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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