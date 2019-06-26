Son Dakika Haberleri: "Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız"
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"Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız"

49 dakika önce

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için uygun şartlar oluşursa transfer teklifinde bulunacaklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için uygun şartlar oluşursa transfer teklifinde bulunacaklarını söyledi.
Başkan Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki ön libero oyuncusunu kadrolarında görmeyi çok istediklerini ifade etti.
Mehmet Topal'ı çok sevdiğini aktaran Hurma, "Mehmet Topal, çok başarılı ve özel bir oyuncu. Fatih Karagümrük'te oynamasından gurur duyarım ancak Mehmet Topal'a çok önemli kulüplerden teklifler var. Şu anda bizim için zor bir transfer. Bize transfer olursa çok memnun olurum. Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız. Gelip bizde oynayıp, takıma ağabeylik yaparak katkı vermesini çok arzu ederim." şeklinde görüş belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük, Mehmet Topal, Spor
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