Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hülya B., bir süredir birliktelik yaşadığı E.B.'nin, birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını görünce, tartışma çıktı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA SİNİRLENİP, UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Tartışmanın ardından polise giden Hülya B., erkek arkadaşından şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı, fotoğrafların da kaldırılmasını sağladı. Uzaklaştırma kararına sinirlenen E.B., aynı fotoğrafları yeniden paylaştı. Durumu fark eden Hülya B. ile E.B., telefonda tartıştı.

ERKEK ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sonrası eve gelip, yedek anahtarla içeri giren Hülya B., E.B.'yi bıçakla göğsünden ağır yaraladı. E.B., komşularının çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLARI SİLİP KAÇTI

Olay sonrası E.B.'nin telefonunda bulunan fotoğrafları silip kaçan Hülya B., polisin takibiyle yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.