Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika
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Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı

17.04.2022 18:07
Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı

Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest bırakıldı.

Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest bırakıldı.

Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor. - BURDUR

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Burdur'da öldürülen kadının görüntüsünü paylaştıkları iddia edilen şüpheliler salıverildi Burdur'da öldürülen kadının görüntüsünü paylaştıkları iddia edilen şüpheliler salıverildi Son dakika... Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest Son dakika... Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest

Atatürk Caddesi, Av Tüfeği, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika
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