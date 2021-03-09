Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor - Son Dakika

Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor

09.03.2021 10:12

Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor Mersin'de 18 yaşındaki genç kız, 2019 yılında müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığını iddia ettiği eski erkek arkadaşının cezalandırılmasını...

Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor

Mersin'de 18 yaşındaki genç kız, 2019 yılında müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığını iddia ettiği eski erkek arkadaşının cezalandırılmasını istiyor

MERSİN - Mersin'de 18 yaşındaki genç kız, 2019 yılında müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığını iddia ettiği eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor. Genç kızın şikayetçi olmasının ardından açılan davanın ilk duruşması geçen hafta görülürken N.P., "Asla vazgeçmeyeceğim, hiçbir şekilde susmayacağım. Başkalarına da aynı şeyi yapmaması için cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.'nin müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığı ve daha sonra da bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından 'müstehcenlik' suçlamasıyla dava açılırken, ilk duruşma Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesinde 3 Mart 2021 tarihinde görüldü. Ancak, şüpheli H.G. askerlik görevini yerine getirdiği için duruşmaya katılmadı. Savcılık iddianamesinde, şüpheli için TCK'nın 226'ncı maddesi gereğince cezalandırılması istendi.

"Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı"

Genç kız, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Şüpheli ile Şubat 2019'da tanıştıklarını ve duygusal bir ilişkiye başladıklarını belirten N.P., "Sonra beni evine götürdü ve o zaman haberim olmadan görüntülerimi çekmiş. Daha sonra ben ayrılmak istediğimde 'Benim evime geleceksin, benimle birlikte olacaksın, yoksa herkese ifşa ederim videoyu' diyerek bana şantaj yapmaya başladı. 2019 Ağustos ayında gittiğimiz bir festivalde de yine şantajla beni evine çağırdı ve istismarda bulundu. Sonra arkadaşları mesaj atıp beni bir yerlere çağırmaya başladılar. Hiç biriyle konuşmadım ve görüşmedim, çünkü amaçlarını biliyordum. Hepsinden uzak durdum" diye konuştu.

"Asla vazgeçmeyeceğim, hiçbir şekilde susmayacağım. Cezalandırılmalarını istiyorum"

Şüphelinin Mayıs 2020'de videoyu ifşa ettiğini öğrendiğini aktaran genç kız, bunun üzerine haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olduğunu söyledi. Şüphelinin ve ortak arkadaşları M.K.'nin eylül ayında gözaltına alındıklarını dile getiren genç kız, "Dosyadaki diğer şüpheli M.K.'nin de videoyu ifşa ettiğini öğrendim. Ben bunları kanıtladım. Sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar. Koruma kararı aldırttım ama onu da ihlal ettiler. Takipsizlik kararı verilmesini üzerine itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Dava açıldı, ilk duruşmaya da gelmediler. Avukatı, şahsın askerde olduğunu söyledi. Asla vazgeçmeyeceğim, hiçbir şekilde susmayacağım. Ailemin, arkadaşlarımın, ailemin desteğiyle bu süreci atlatmaya çalışıyorum. Artık daha dikkatli olacağım. İnşallah ceza alırlar. Cezalandırılmalarını istiyorum. O cezadan ders alsınlar ki, başka bir kadına, başka bir çocuğa aynı şeyi yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Cesaretli olsunlar, korkmasınlar. Şikayetçi olmaları gerekiyor"

Olay tarihinde yaşı küçük olduğu için korktuğunu, ancak 18 yaşına gelince tüm cesaretini toplayıp şikayetçi olduğunu belirten N.P., kadınlara da çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Kadınların çoğu susuyor, utanıyorlar, 'rezil olurum, ailem bir şey der, okulum, çevrem etkilenir' diye şikayetçi olmuyorlar ama şikayetçi olmaları gerekiyor. Dikkat etsinler, hep cesaretli olsunlar, korkmasınlar. O cesareti göstermedikleri için karşıdaki kişiler daha çok üstlerine geliyor, daha çok şiddete başvuruyor. Birçok kadın öldürülüyor şu anda. O yüzden susmasınlar."

Davanın ikinci duruşması 19 Nisan'da görülecek.

Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor
Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor
Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor
Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor

Üniversite, Müstehcen, Haziran, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor - Son Dakika


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