Son Dakika Haberleri: Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok
Son Dakika Güncel Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok - Son Dakika

Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit etti.

Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit etti.

Aralarında baret, halat ile iş eldiveni, ayakkabısı ve gözlüğünün de olduğu kişisel koruyucu donanımların piyasada gözetim ve denetimi görevini yürüten Bakanlık, denetimlerini sıklaştırdı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında el ve kol ile göz ve yüz koruyucuların da olduğu ürünlerin piyasaya arzını engelledi.

Denetimlerini sürdüren Bakanlık, toplumda ürün güvenliği bilincini arttırmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesine ihbar/şikayet modülünü de ekledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak Tesla Cybertruck, Ford F-150'ye karşı! Bu sözler kavga çıkartır!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:32:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]