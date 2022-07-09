UYGUNSUZ KOŞULLARDA KURBANLIKLARINI KESTİLER - Son Dakika
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UYGUNSUZ KOŞULLARDA KURBANLIKLARINI KESTİLER

09.07.2022 11:12

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kurbanlık hayvanlarını alan bazı kişiler, arazide uygunsuz koşullarda kesim yaptı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kurbanlık hayvanlarını alan bazı kişiler, arazide uygunsuz koşullarda kesim yaptı.

Derince'nin Çınarlı Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarından hayvan satın alanlar, kendi imkanlarıyla arazide kesti. Uygunsuz koşullarda kesilen hayvanların kanları, etrafa akarken, derilerinin de bölgedeki tellere asıldığı görüldü. Kesime çocuklarını da getirenler, balta ve satırlarla parçalanan etleri evlerine götürdü. Kurbanlıkların bazı organlarının ise araziye atıldığı görüldü.

YORUMLAR
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Eskişehir'de uygunsuz koşullarda kurban kesimi Eskişehir'de uygunsuz koşullarda kurban kesimi Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UYGUNSUZ KOŞULLARDA KURBANLIKLARINI KESTİLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: UYGUNSUZ KOŞULLARDA KURBANLIKLARINI KESTİLER - Son Dakika
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