Uygunsuz ürünlere 11 milyon lira ceza
19 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetimini yaptık. Bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetimini yaptık. Bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:05
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