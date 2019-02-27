Uygunsuz ürünlere 11 milyon lira ceza

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetimini yaptık. Bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetimini yaptık. Bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık." dedi.

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