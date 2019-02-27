Son Dakika Haberleri: Uygunsuz ürünlere 11 milyon lira ceza

Uygunsuz ürünlere 11 milyon lira ceza

19 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetimini yaptık. Bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık.

Uygunsuz ürünlere 11 milyon lira ceza, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetimini yaptık. Bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:05 

Mustafa Varank, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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