Uygur aktivistin konuşmasını Çin'e raporlayan derneğe yaptırım

Kanada'da bir üniversitede konferans veren Uygur aktivist Rukiye Turduş'un konuşmasını Çin'in Toronto Konsolosluğuna raporlayan Çinli öğrenci grubunun üniversitedeki kulüp statüsü feshedildi.

Hong Kong gazetesi SCMP'nin haberine göre, Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesinde Öğrenci Temsilcilik Meclisi (SRA), Çinli Öğrenci ve Bursiyerler Derneğinin (CSSA) Pekin hükümetine çalıştığı iddiası nedeniyle resmi kulüp statüsünü iptal etti.

SRA Başkanı Joshua Marando, yaptığı açıklamada "Bir kulüp kurmak arzu eden tüm öğrenciler, kulübün idaresine ilişkin belli kurallar bütününe uymayı kabul eder. Meclis, CSSA'nın yönetmeliği çiğnediği kararına vardı." ifadesini kullandı.

SRA üyesi Simranjeet Singh, üniversitedeki öğrencilerin CSSA'nın söz konusu faaliyetinden endişe duyduklarını belirterek, "Çin'de nelerin yaşandığını değiştirmeye ya da çirkin suçları önlemeye gücümüz yok ancak McMaster'daki insanları koruma konusunda çabalama becerimiz var." dedi.

CSSA, Çinli öğrencilere çevre edindirme, kültürel ortamlara alıştırma gibi destek faaliyetleri yürütüyordu.

"Çinli öğrencilerin 'vatansever' faaliyeti"

CSSA, şubatta Uygur aktivist Rukiye Turduş'un kampüste yaptığı konuşma öncesi protesto düzenlemişti.

Turduş'un üniversiteye davet edilmesine karşı çıkan mektup da yayımlayan CSSA, aktivistin katıldığı etkinliği Çin'in Toronto Konsolosluğuna raporladığı iddia edilmişti.

Başkent Ottawa'daki Çin Büyükelçiliği, CSSA'nın Turduş aleyhine düzenlediği protesto ile alakalarının olmadığını belirtmiş ancak gösteriyi "Çinli öğrencilerin adil ve vatansever faaliyeti" şeklinde nitelemişti.