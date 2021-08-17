Uygur Çiftinden Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika

Uygur çifti, Başkan Ergün'e yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dilerken, başarıların daim olmasını da temenni etti.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve eşi HİRAŞ Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Emin Uygur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, "Çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Manisa için güzel bir kazanım oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'nın yıllarda kullanacağı güzel bir hizmet binası oldu. Destek ve vesile olanlardan, Allah razı olsun" dedi.

"Takdir ve tebrik ediyorum"

Başkan Ergün'ün yatırım ve hizmetlerini takdirle karşıladığını dile getiren HİRAŞ Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Emin Uygur ise, "Manisa'mız, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle, sizin katkılarınızla çok daha yaşanabilir kent oldu. İzmir, adeta bizim banliyömünüz oldu. İzmir yerinde sayarken, Manisa'nın son 10 yılda, kat ve kat üzerine koyması Manisalı yöneticilerin sayesinde oldu. Ben de bir Manisalı olarak, sizi takdir ve tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun yıllar, Manisa'ya hizmet etme konusunda daim olursunuz" dedi.