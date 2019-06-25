Uygur kökenli Doğu Türkistan Vali Yardımcısı BM'de toplama kamplarını övdü: Önleyici terör tedbiri
50 dakika önce
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'a atadığı Sincan Bölge Vali Yardımcısı Erkin Tuniyaz, milyonlarca Uygur Türkünün zorla tutulduğu toplama kamplarını savundu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:53
Çin yönetiminin Doğu Türkistan
'a atadığı Sincan Bölge Vali Yardımcısı Erkin Tuniyaz, milyonlarca Uygur
Türkünün zorla tutulduğu toplama kamplarını savundu.
Tuniyaz, Birlemiş Milletler Cenevre
Ofisi'nde başlayan ve 12 Temmuz'a kadar sürecek BM İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumunda yaptığı konuşmada, "Yasalara uygun olarak mesleki eğitim merkezleri kurarak, dini aşırılıktan etkilenenleri eğitmeyi ve küçük adli suçlar işleyenleri de korumayı amaçlıyoruz. Bu onların terör ve aşırılık kurbanı olmalarını önleyecektir." iddiasında bulundu.
Ünlü Meksikalı kurtarma köpeği, dokuz yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı
İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı
Çanakkale Köprüsü yatırımcıların Lapseki'ye talebini artırdı
Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti