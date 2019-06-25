Son Dakika Haberleri: Uygur kökenli Doğu Türkistan Vali Yardımcısı BM'de toplama kamplarını övdü: Önleyici terör tedbiri
Son Dakika Dünya Haber

Uygur kökenli Doğu Türkistan Vali Yardımcısı BM'de toplama kamplarını övdü: Önleyici terör tedbiri

50 dakika önce

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'a atadığı Sincan Bölge Vali Yardımcısı Erkin Tuniyaz, milyonlarca Uygur Türkünün zorla tutulduğu toplama kamplarını savundu

Uygur kökenli Doğu Türkistan Vali Yardımcısı BM'de toplama kamplarını övdü: Önleyici terör tedbiri, System.String[]
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'a atadığı Sincan Bölge Vali Yardımcısı Erkin Tuniyaz, milyonlarca Uygur Türkünün zorla tutulduğu toplama kamplarını savundu.

Tuniyaz, Birlemiş Milletler Cenevre Ofisi'nde başlayan ve 12 Temmuz'a kadar sürecek BM İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumunda yaptığı konuşmada, "Yasalara uygun olarak mesleki eğitim merkezleri kurarak, dini aşırılıktan etkilenenleri eğitmeyi ve küçük adli suçlar işleyenleri de korumayı amaçlıyoruz. Bu onların terör ve aşırılık kurbanı olmalarını önleyecektir." iddiasında bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:53 
Birleşmiş Milletler, Uygur, Doğu Türkistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Meksikalı kurtarma köpeği, dokuz yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı Çanakkale Köprüsü yatırımcıların Lapseki'ye talebini artırdı Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygur kökenli Doğu Türkistan Vali Yardımcısı BM'de toplama kamplarını övdü: Önleyici terör tedbiri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]