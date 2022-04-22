Uygur Türkleri Avusturya'da iftar programı düzenledi - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uygur Müslümanları tarafından " Doğu Türkistan'da yasaklanan oruç" temalı iftar programı düzenlendi.

Avusturya Uygur Birliği tarafından düzenlenen iftar programına, burada yaşan Uygur Türklerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, yaptığı konuşmada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yaklaşık 70 yıldır süren baskıcı uygulamalarını anlattı.

İsa, Uygur Türkünün sesini dünyaya duyurmak için yaptıkları çalışmalara değinerek, bu çerçevede İngiltere'nin başkenti Londra'da "Bağımsız Uygur Mahkemesinin" kurulduğunu ifade etti.

Bu mahkemece yürütülen incelemeler sonucunda Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarının, "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak değerlendirildiğini belirten İsa, son yıllarda bazı Batılı ülkelerin parlamentolarında Pekin yönetiminin buradaki uygulamalarının "soykırım olarak" kabul edildiğini söyledi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik "asimilasyon politikalarının" 2017'den itibaren çok daha ağırlaştığına dikkati çeken İsa, Ekim 2021'de Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 43 ülkenin Doğu Türkistan'daki insanlık dramına ilişkin bildirisine Türkiye, Arnavutluk ve Bosna Hersek dışındaki nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerin imza atmamasının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

İsa, ramazan ayının idrak edildiği bu güzel günlerde Uygur Müslümanlarının yaşadığı sıkıntılara değinerek, "Oruç tutamamanın, namaz kılamamanın, ezan seslerini duyamamanın acısı içinde çırpınarak, bu ulu günlerde 'ey Allah'ım, bizim için, özgürlüğümüz için ellerini kaldırıp dua eden, bizi unutmayan insanlar var mıdır bu aylarda diye haykırmak isteyen' ama haykıramayan, sesi kesilmiş kardeşlerimizin selamıyla sizleri selamlıyorum." dedi.