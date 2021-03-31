Uygur Türkleri: BBC Çin Muhabiri John Sudworth, aldığı tehditler nedeniyle Tayvan'a taşındı

BBC Çin Muhabiri John Sudworth, Çinli yetkililerin baskısı ve tehditleri nedeniyle Tayvan'a taşındı. Sudworth, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklere yönelik politikalarıyla ilgili haberleriyle ödül almıştı. BBC, Sudworth'ın Çin'de muhabirlik görevini sürdüreceğini ve haberleriyle gurur duyduğunu açıkladı.

BBC'nin geçen ay elde ettiği yeni veriler, Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu, Çinli yetkililerin "yeniden eğitim" adı verdiği gözaltı kamplarında kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını göstermişti.

Çin ise iddiaları reddediyor.

Pekin yönetimi geçen ay da BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasını yasaklamıştı. BBC'nin "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği, haberleri doğru ve adil şekilde vermediği" öne sürülmüş, ülkede yayın yapan kuruluşların "Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemeleri" gerektiği ifade edilmişti.

İnsan hakları kuruluşları, Çin hükümetinin, Uygurların dini ve diğer özgürlüklerini kısıtladıklarını, asimilasyon ve zorla kısırlaştırmayı içeren baskıcı bir gözetim sistemi kurduğunu söylüyor.

Çin ise bunların "yalan ve saçma iddialar olduğunu" belirterek Uygurların "yeniden eğitime" tabi tutulduklarını söylüyor.

ABD, Kanada, Hollanda gibi bazı ülkeler, Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını "soykırım" olarak tanımıştı.

'Bilinmesi istenmeyen gerçekler ortaya çıkarıldı'

John Sudworth'ın 9 yıldır Çin'de yaşadığı ancak ülkede kalışının zorlaşması nedeniyle Tayvan'a taşındığı, ailesinin havalimanına kadar sivil polisler tarafından takip edildiği belirtiliyor.

Sudworth, ekibiyle birlikte çekim yapmaya çalıştığında sürekli gözetim, tehdit, gözdağı, engelleme ile karşılaştığını söyledi.

BBC, konuyla ilgili açıklamasında, "John'un haberleri Çinli yetkililerin kimsenin bilmesini istemediği gerçekleri ortaya çıkardı" dedi.

Çin devlet medyası Global Times'da yayımlanan bir haberde ise Sudworth'ın "Sincan bölgesi ve Covid-19 salgınının kökeni ile ilgili taraflı haberleri nedeniyle Çin'de kötü ün saldığı ve Tayvan'da saklandığı" belirtildi.

Çin'den yayın yapan uluslararası medya kuruluşlarının sayısı giderek azalıyor.

Pekin yönetiminin geçen yıl sınır dışı ettiği gazeteciler arasında Washington Post, New York Times ve Wall Street Journal gazetelerinin muhabirleride vardı.

Çin'deki Yabancı Muhabirler Kulübü (FCC), yabancı muhabirlerin "kendi kontrolleri dışındaki diplomatik kavgaların kurbanı olduklarını" söylüyor.