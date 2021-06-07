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Uygur Türkleri: Çin'in doğum kontrol politikaları nedeniyle 'Güney Sincan'da Uygurların nüfusu 20 yılda üçte bir azalabilir' - Son Dakika
BBC

Uygur Türkleri: Çin'in doğum kontrol politikaları nedeniyle 'Güney Sincan'da Uygurların nüfusu 20 yılda üçte bir azalabilir'

07.06.2021 16:51
Uygur Türkleri: Çin'in doğum kontrol politikaları nedeniyle 'Güney Sincan'da Uygurların nüfusu 20 yılda üçte bir azalabilir', System.String[]

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlıklar üzerindeki baskısının nüfusa uzun vadeli etkileri konusunda yapılmış ilk hakem onaylı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlıklar üzerindeki baskısının nüfusa uzun vadeli etkileri konusunda yapılmış ilk hakem onaylı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Alman araştırmacı Adrien Zenz'in yeni analizine göre, Çin'in Sincan'ın güneyinde uyguladığı doğum kontrol politikaları nedeniyle bölgede Müslüman Uygur Türklerinin nüfusu 20 yıl içinde üçte bir oranında azalabilir.

Analize göre, bölgesel doğum kontrol politikaları yüzünden bu sürede normalden 2,6 ile 4,5 milyon arasında daha az bebek doğabilir.

Çalışmada, Çin'in bölgedeki doğum kontrol politikalarıyla Sincan'da 2040'ta nüfusun 8,6 ile 10,5 milyon kişi arasında bir düzeyde olması öngörülüyor.

Pekin'in baskı politikalarının öncesi Çinli araştırmacılar bölgede nüfusun 13,1 milyona ulaşacağını tahmin ediyordu.

Zenz: Çin'in Uygur nüfus için uzun vadeli planlarını gösteriyor

Adrien Zenz, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Bu araştırma ve analiz, Çin hükümetinin Uygur nüfus için uzun vadeli planlarını gösteriyor" dedi.

Zenz, Washinton merkezli Komünizmin Kurbanları Anma Vakfı'nda bir araştırmacı. Vakıf kendisini "hala totaliter rejimler altında yaşayanların özgürlüğünü amaçlayan" bir kuruluş olarak tanımlıyor.

Çin'in Sincan'da en az 1 milyon Müslümanı gözaltına aldığına inanılıyor. Pekin yönetimi bölgede Müslüman azınlığın nüfusunu azaltmak ve onları asimile etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Suçlamaları reddeden Çin ise doğum oranlarının azalmasında başka nedenlerin rol oynadığını savunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Reuters'a yolladığı açıklamada, "Bu sözde soykırım iddiası tamamen saçmalık. ABD ve Batı'daki Çin karşıtı güçlerin art niyetlerinin ve Sinofobinin (Çin karşıtlığı) göstergeleri" dedi.

'Güney Sincan'da Han Çinlilerinin oranı yüzde 25'e yükselecek'

Zenz'in araştırmasına göre Çin'in doğum kontrol politikaları yüzünden Uygur nüfusun yoğun yaşadığı Güney Sincan'da Han Çinlilerinin oranı 2040'a kadar yüzde 8,4'ten yüzde 25'e yükselecek.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi üzerine çalışmalar yapan Avustralya Strateji Politikası Enstitüsü (ASPI) adlı düşünce kuruluşunun geçen ay yayımladığı bir araştırmaya göre de, Sincan'ın azınlıkların yaşadığı bölgelerinde doğum oranları 2017-2019 arası yüzde 48,7 azaldı.

ASPI, bu oranda bir düşüşün Birleşmiş Milletler'in küresel doğum oranı verilerini toplamaya başladığı son 71 yılda hiç görülmediğini vurguladı.

Çin, nüfus sayımı verilerinin doğum oranlarında yoğun bir azalmaya işaret etmesinin ardından, çiftlerin üç çocuk yapmasına izin vermeye başladı. Ancak Sincan'dan sızan belgeler ve ifadelere göre burada tam tersi bir politika izleniyor ve kadınlar doğum kontrol kotalarını aşmaktan hapse atılıyor ya da başka şekillerde cezalandırılıyor.

Zenz'in daha önceki bir çalışmasında, Sincan'daki Uygur kadınların kürtajı reddetmeleri durumunda hapisle tehdit edildikleri, istemedikleri halde onlara spiral takıldığı ya da kısırlaştırma ameliyatlarına zorlandıkları belirtiliyordu.

Çin ise özelikle Uygur nüfusunu azaltmak için herhangi bir girişimde bulunmadığını iddia etmişti.

Uygur Türkleri: Çin'in doğum kontrol politikaları nedeniyle 'Güney Sincan'da Uygurların nüfusu 20 yılda üçte bir azalabilir'

Çin Halk Cumhuriyeti, Müslüman, Doğum, Uygur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uygur Türkleri: Çin'in doğum kontrol politikaları nedeniyle 'Güney Sincan'da Uygurların nüfusu 20 yılda üçte bir azalabilir' - Son Dakika Dünya

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