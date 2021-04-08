Uygur Türkleri: Financial Times'a göre Türkiye Çin Büyükelçisini azarladı, iki ülke arasında nadir görülen bir anlaşmazlık var - Son Dakika
BBC

Uygur Türkleri: Financial Times'a göre Türkiye Çin Büyükelçisini azarladı, iki ülke arasında nadir görülen bir anlaşmazlık var

08.04.2021 03:42
Uygur Türkleri: Financial Times'a göre Türkiye Çin Büyükelçisini azarladı, iki ülke arasında nadir görülen bir anlaşmazlık var, System.String[]

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'in, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Salı günü Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını değerlendirdi.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'in, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Salı günü Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını değerlendirdi. Gazeteye göre Çin Büyükelçisi "azarlandı" ve Türkiye ile Çin arasında bugünlerde "iki ülke ilişkilerinde nadir görülen bir anlaşmazlık" var.

Ayla Jean Yackley imzalı haberde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını eleştiren tweetlerin Ankara tarafından savunduğu, Pekin'i ise öfkelendirdiği belirtiliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Pazar günü twetlerinde, Çin'in 5 Nisan 1990'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Barın kasabasında katliam gerçekleştirdiğini belirtmişler, 31 yıl önce hayatını kaybedenleri anmışlardı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada bu ifadeler, Akşener ve Yavaş etiketlenerek sert bir dille eleştirilmişti.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de bu tweet sonrası Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

FT'deki haberde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'ın dün yaptığı açıklama da yer alıyor:

"Türkiye'deki bazı kişiler, Twitter'da teröristleri bir nebze de olsa cesaretlendiren yanlış açıklamalar yaptılar…Çin'in Türkiye Büyükeçiliği bu açıklamalara kesinlikle uygun bir dille yanı vermiştir."





'Uygur diasporası endişeli'

FT'deki haberden bazı satırlar şöyle:

"Türkiye, Çin Komünist Partisi'nin Müslüman azınlığa yönelik baskısından kaçan Uygurların en büyük kesimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ancak Ankara Çin ile daha yakın diplomatik ve ticari ilişkiler kurmak isterken diaspora geleceğinden endişeli.

"Uygur diasporasının endişesini artıran diğer faktörler ise Çin ile yapılan ve Türkiye'de Meclis'in onayını bekleyen "Suçluların İadesi Anlaşması" ile Türkiye'nin koronavirüs aşısı tedariğinde neredeyse tamamen Pekin merkezli ilaç şirketi Sinovac'a bağımlı olması.

"Çin yetkilileri, Sincan eyaletinde insan haklarının ihlal edildiği iddialarını reddediyor ve bölgede 'terörle mücadele edildiğini' söylüyor… Birleşmiş Milletler'e göre ise 1 milyon Uygur, gözaltı merkezlerinde tutuluyor."

FT'ye konuşan Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Çağdaş Üngör Sunar'a göre, Ankara Çin'i 10 yıldan uzun süredir kamuoyu önünde bu kadar sert bir dille eleştirmemişti.

Türklerin, din ve dil açısından ortak bağları olan Uygurlara sempatiyle baktığını söyleyen Sunar, "Hükümetin izlediği politika ile kamuoyunun yaklaşımı arasındaki fark giderek artıyor ancak ekonomik pragmatizm ve diğer faktörler Türkiye'nin manevra kabiliyetini kısıtlıyor" diyor.

'Erdoğan 2009'da Çin'i soykırım yapmakla suçlamıştı'

FT'deki haber ise şu satırlarla noktalanıyor:

"Kendisini Müslümanların haklı davalarının savunucusu olarak konumlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında Pekin'i Uygurlara karşı "soykırım" yapmakla suçladı. Ancak Batılı ortaklarıyla ilişkileri bozulduğunda, yüzünü Moskova ve Pekin'e çevirdi. Çin'e karşı daha az açık sözlü oldu.

"Türk polisi geçtiğimiz günlerde aktivistlerin Çin karşıtı protestolarını yasaklamış Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin geçtiğimiz ay Çin'in Ankara Büyükelçiliğine yaptığı ziyaret sırasında, bir protesto gösterisine izin vermişti."

Uygur Türkleri: Financial Times'a göre Türkiye Çin Büyükelçisini azarladı, iki ülke arasında nadir görülen bir anlaşmazlık var

Çin Halk Cumhuriyeti, Financial Times, Türkiye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uygur Türkleri: Financial Times'a göre Türkiye Çin Büyükelçisini azarladı, iki ülke arasında nadir görülen bir anlaşmazlık var - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Netanyahu'dan Biden yönetimine benzeri görülmemiş rest: İran ile yapılacak anlaşma bizi bağlamaz Netanyahu'dan Biden yönetimine benzeri görülmemiş rest: İran ile yapılacak anlaşma bizi bağlamaz Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu         
00:35
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
23:24
FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı         
21:59
Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı         
21:03
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı         
13:00
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı         
09:34
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 04:33:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uygur Türkleri: Financial Times'a göre Türkiye Çin Büyükelçisini azarladı, iki ülke arasında nadir görülen bir anlaşmazlık var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei