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Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i protesto etti

43 dakika önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan Uygur Türkleri, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'i protesto etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan Uygur Türkleri, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'i protesto etti.
Dam Meydanı'nda, Urumçi olaylarının 10. yılı nedeniyle Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki politikalarını protesto etmek isteyen yaklaşık 100 Uygur Türkü bir araya geldi.
Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan'da tekrar aynı şeyler oluyor" yazılı pankart açtı ve "Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin" sloganları attı.
Gösteride yapılan konuşmalarda, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalarının arttığı ve dünyanın bu konuya giderek duyarsızlaştığı belirtildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" olarak tanımlanan gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti.
Avrupa Birliği (AB), Çin ile İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.
Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i protesto etti
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:28 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Uygur, Güncel
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