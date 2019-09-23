Son Dakika Haberleri: Uygur Türkleri olduğu düşünülen kişilerin gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüntüleri tepki...
BBC
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Uygur Türkleri olduğu düşünülen kişilerin gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüntüleri tepki...

2 saat önce

Çin'de bir insansız hava aracıyla çekildiği düşünülen ve gözleri bağlı, ayakları zincirli, başları traşlı ve tek tip kıyafet giydirilmiş yüzlerce kişiyi gösteren görüntüler tepki topladı.

Uygur Türkleri olduğu düşünülen kişilerin gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüntüleri tepki..., System.String[]

Çin'de bir insansız hava aracıyla çekildiği düşünülen ve gözleri bağlı, ayakları zincirli, başları traşlı ve tek tip kıyafet giydirilmiş yüzlerce kişiyi gösteren görüntüler tepki topladı.

Youtube üzerinden geçen hafta paylaşılan görüntülerde, bu kişilerin bir tren istasyonunda yere oturtulduğu ve başlarında polislerin beklediği görülüyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir tren istasyonundaki söz konuşu kişilerin, kamplarda kalan Uygur Türkleri olduğu düşünülüyor. Bu kişiler daha sonra askeri bir düzen içerisinde alandan çıkarılıyor.

Avustralya merkezli ABC televizyonuna konuşan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nden analist Nathan Ruser, videonun gerçek olduğunu kaydetti.

"Bütün yöntemleri deneyerek videonun gerçek olduğunu doğrulayabildim" dedi.

Nathan Ruser, videonun Nisan ya da Ağustos 2018'de Korla şehrinin batısındaki bir tren istasyonunda çekildiğini düşündüğünü söyledi.

Çin'deki mahkumlar çoğunlukla elleri kelepçeli ve yüzleri maskeli bir şekilde transfer ediliyorlar.

BBC görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamadı.

'Oldukça rahatsız edici'

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, görüntülerin "oldukça rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkü, devletin "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde tutuluyor.

BBC'nin özel izinle girdiği bu tesislerden elde edilen görüntüler ve yapılan röportajlar, kurulan sistemin "cezaevine daha yakın olduğunu" gösteriyordu.

Pekin yönetimi uzun bir süre bu kampların varlığını reddetmişti, ardından bu kampların "radikal ideolojilerle mücadele" kapsamında kurulduğunu ve kamplarda eğitim verildiğini açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Youtube, Uygur, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:19 
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