Uygur Türkleri: 'Sincan pamuğu kullanmıyoruz' diyen Nike ve H&M, Çin'de boykot ediliyor - Son Dakika
BBC

Uygur Türkleri: 'Sincan pamuğu kullanmıyoruz' diyen Nike ve H&M, Çin'de boykot ediliyor

25.03.2021 14:57
Uygur Türkleri: 'Sincan pamuğu kullanmıyoruz' diyen Nike ve H&M, Çin'de boykot ediliyor, System.String[]

Çin'de, Sincan'da Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine zorla pamuk toplattırılmasıyla ilgili kaygılarını ifade eden perakende devleri Nike ve H&M'e yönelik boykot kampanyası başlatıldı.

Çin'de, Sincan'da Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine zorla pamuk toplattırılmasıyla ilgili kaygılarını ifade eden perakende devleri Nike ve H&M'e yönelik boykot kampanyası başlatıldı. Dünya pamuk üretiminin beşte biri Sincan'da yapılıyor.

Boykot kampanyasına çok sayıda Çin şirketi katılıyor. Çin merkezli birçok e-ticaret platformu da Nike ve H&M'in ürünlerini satmamaya başladı.

Dün gece itibarıyla en az üç e-ticaret platformu; Pinduoduo, JD.com ve Tmall, boykot kampanyası kapsamında H&M ürünlerini satıştan kaldırdı.

Wang Yibo, Huang Şuan ve Victoria Song gibi ünlü isimler de bu markalarla bağlantılarını kestiğini belirterek "Ülkemizin çıkarları her şeyin üstündedir" dedi.

Sosyal medyada da Nike ve H&M'e büyük bir tepki dalgası başladı. Weibo'da birinci sıraya yerleşen "Sincan pamuğunu destekliyorum" etiketi 1,8 milyar görüntülenmeyle Weibo'da birinci sıraya yerleşti.

Bu hafta Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Kanada ve İngiltere; Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e yaptırım uygulama kararı almıştı. Yaptırımlar, üst düzey bazı Çinli yetkililerin varlıkların dondurulmasını ve bu kişilere seyahat yasağı getirilmesini öngörüyor.

Aralık'ta BBC'nin yayımladığı bir araştırma Çin'de yüz binlerce Uygur Türkünün pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığını ortaya koymuştu.

Nike ve H&M ne dedi?

Nike ve H&M, Uygur Türklerine yönelik muameleyle ilgili kaygılarını geçen yıl gündeme getirmişti.

İki şirket de "Sincan'da Uygur Türklerine zorla pamuk toplatılmasıyla ilgili haberler nedeniyle kaygı duyduğunu ve ürünlerinde Sincan'dan gelen pamuğu kullanmadığını" açıklamıştı.

Bu açıklamalar, Batılı ülkelerin yaptırım kararından sonra Çin Komünist Partisi tarafından yeniden gündeme getirildi.

Partinin gençlik örgütü Komünist Gençler Birliği'nin, sosyal medya platformu Weibo'daki paylaşımında "Bir yandan Sincan pamuğunu boykot için dedikodu yayacaksınız, diğer yandan Çin'de para kazanmak isteyeceksiniz. Ne rüya" denildi.

H&M'in açıklamasının ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımdan sonra Çin devlet medyası bu markalara karşı boykot çağrısında bulundu.

'Ülkemin çıkarları her şeyin üstündedir'

CGTN Televizyonu'nda yayımlanan bir haberde, Sincan'da zorla çalıştırılma iddiaları reddedilerek "Aksine, gelişmiş makinelerle toplandığı" belirtildi ve 'yüksek kazanç nedeniyle insanların burada çalışmak için can attığını" söyleyen bir Uygur Türkünün sözlerine yer verildi.

Çin Devlet Televizyonu CCTV de, "erdemli kahraman olmaya soyunan H&M'in yanlış hesap yaptığını ve hatalarının bedelini ağır bir şekilde ödemesi gerektiğini" savundu.

H&M'in Çin ofisi BBC'nin mülakat başvurusuna henüz yanıt vermedi. Ancak şirket Weibo'daki açıklamasında "her zaman olduğu gibi Çinli tüketicilere saygı duyduğunu ve herhangi bir siyasi pozisyonu olmadığını" belirtti.

İnsan hakları grupları, Çin'in bir milyondan fazla Uygur Türkünü gözetim kamplarında tuttuğunu söylüyor.

Çin hükümeti ayrıca Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan ihlalleriyle de suçlanıyor. Suçlamalar arasında bu kişilerin zorla çalıştırılması, kısırlaştırılması, cinsel taciz ve tecavüz de var.

Pekin yönetimi ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurları gözetim kamplarında tuttuğunu reddediyor, "terörizmle mücadele" için bu kişilerin "yeniden eğitime tabi tutulduğunu" iddia ediyor.

Uygur Türkleri: 'Sincan pamuğu kullanmıyoruz' diyen Nike ve H&M, Çin'de boykot ediliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Pinduoduo, Uygur, Nike, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uygur Türkleri: 'Sincan pamuğu kullanmıyoruz' diyen Nike ve H&M, Çin'de boykot ediliyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Fransız bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yeni salgının ortaya çıkacağı ülkeler sıralandı Fransız bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yeni salgının ortaya çıkacağı ülkeler sıralandı Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi         
21:24
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız         
21:00
Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi         
20:00
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi         
19:29
Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı         
18:34
Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü         
17:21
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi         
16:46
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 22:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uygur Türkleri: 'Sincan pamuğu kullanmıyoruz' diyen Nike ve H&M, Çin'de boykot ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei