Uygur Türkleri, Yakınlarından Haber Almak İçin Çin Büyükelçiliği Önünde Toplandı, İyi Partililer Ailelere Destek Verdi

Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutuldukları belirtilen Uygur Türklerinin yakınlarının Çin Büyükelçiliği önündeki nöbetine İYİ Parti yöneticileri ve milletvekilleri destek verdi. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, "Bu bir insanlık suçu, soykırım. En tabi hak, haber alma, ailesiyle haberleşme hakkının elden alındığı ve o kamplarda tutsak edilenlerin akıbetinin ne olduğunun dahi bilinmediği bir süreç yaşandığı için soydaşlarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi. Bir Uygur Türkü ise "Kardeşimin hangi toplama kampında tutulduğunu, başına ne geldiğini, hayatta olup olmadığını… Doğru düzgün hiçbir bilgiye sahip değilim" derken, gözyaşlarını tutamadı.

Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutuldukları belirtilen Uygur Türklerinin yakınları, Çin Büyükelçiliği önünde yakınları için bugün nöbet tutmaya başladı. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve partililer, ailelere destek verdi.

"DÖRT SENEDİR ANNESİZ KALAN YEĞENİMİN ANNESİNE SARILMASINI İSTİYORUM"

Uzun zamandır kardeşine ulaşamadığını söyleyen Uygur Türkü bir vatandaş, "Benim kız kardeşim senelerdir o toplama kampında çürürken, benim devletim Pekin Büyükelçiliği bana sahip çıkmadı. Ben kardeşimin hangi toplama kampında tutulduğunu başına ne geldiğini hayatta olup olmadığını… Doğru düzgün hiçbir bilgiye sahip değilim. Masum kardeşimin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını 4 senedir annesiz kalan yeğenimin annesine sarılmasını onu doya doya koklamasını istiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"BİNLERCE SOYDAŞLARIMIZ TOPLAMA KAMPINDA KISIRLAŞTIRMA, TECAVÜZ, İŞKENCEYE MARUZ KALIYOR"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz, şunları söyledi:

"Terör ve radikal kisvesi altında binlerce soydaşımız zorla toplama kamplarında alıkonulmakta ve yeniden eğitim adı altında dini ve kültürel baskılara tabi tutulmaktadırlar. İşkence, tecavüz, kısırlaştırma İslamiyet'in zorla terk edilmesi gibi uygulamayla alenen insanlığa karşı suç işleyen Çin yönetimi toplama kamplarındaki uygulamaların uluslararası bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesine de izin vermektedir. 39 ülke Çin'e çeşitli yaptırımlar uygularken maalesef Türkiye'nin de bu uluslararası girişimlere aktif destek vermesi hatta öncülük etmesi İYİ Parti tarafından beklenmektedir."

"BU İNSANLIK SUÇU"

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ise şöyle konuştu:

"Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın içinde bulunduğu durumu çok yakından takip ediyoruz. Son günlerde BBC'nin de ortaya koyduğu bu toplama kampındaki fotoğraflar ve belgelerle inanmayan kişilerin de görmesi gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu bir insanlık suçu, soykırım. En tabi hak, haber alma, ailesiyle haberleşme hakkının elden alındığı ve op kamplarda tutsak edilenlerin akıbetinin ne olduğunun dahi bilinmediği bir süreç yaşandığı için buradan kamuoyuna soydaşlarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz."

"BİZE YAZILMIŞ MEKTUPLAR, TALEPLER VAR"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise 2 yıl önce Çin Büyükelçiliği'nin bir davetine katıldığını bu davette Doğu Türkistan'daki kamplarının durumunu sorduğunu belirterek, "Çin Hükümeti, Çin Türkiye Parlamenter arası dostluk grubunu bir araya getirmiyor. Gerekçesi de diyorlar ki, İYİ Parti'nin temsilcisi orada olmasın. Şu anda bu parlamenter arası ilişkiler maalesef Çin zulmünü sorduk diye çalıştırılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler ülkemizdeki bir büyükelçinin hadsiz, hudutsuz edepsiz tavrı karşısında sessiz kalmayı tercih ettiler. Bize yazılmış mektuplar, talepler var" dedi.

Yokuş konuşmasının ardından Toplama Kamp Mağdurları adında bir grubun partilerine gönderdiği mektubu okuduktan sonra, "3 milyon Müslüman Türk'ün toplama kamplarından bırakılana kadar mücadelemizi İYİ Parti olarak sürdüreceğimizi bir kere daha Çin elçiliği önünde bütün kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.