Son Dakika Haberleri: Uygur Türklerine yönelik baskının araştırılmasını isteyen önerge reddedildi
Son Dakika Dünya Haber

Uygur Türklerine yönelik baskının araştırılmasını isteyen önerge reddedildi

1 saat önce

'Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskıcı uygulamalarının incelenmesi' amacıyla İYİ Parti'nin meclis araştırması açılmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi. Önergeye AKP ret, MHP çekimser oy verdi

Uygur Türklerine yönelik baskının araştırılmasını isteyen önerge reddedildi, System.String[]
'Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskıcı uygulamalarının incelenmesi' amacıyla İYİ Parti'nin meclis araştırması açılmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin tarafından hazırlanan ve 22 milletvekilinin imzasını taşıyan Doğu Türkistan araştırma önergesine AK Parti ret, Milliyetçi Hareket Partisi çekimser oy verdi. Araştırma önergesinin kabulü için İYİ Parti, CHP ve HDP lehte oy kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23 
AK Parti, Doğu Türkistan, İYİ Parti, Uygur, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül Erdoğan'dan Yıldırım'a eleştiri: Belediyeciliği bedava internetle tanımlamasını gerçekçi bulmuyorum Derin Facebook ifşa oldu! Saati 15 dolara video izleyip ölüyorlar NYT: Trump önce İran'ın vurulmasını onayladı ardından emri geri çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:33:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygur Türklerine yönelik baskının araştırılmasını isteyen önerge reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]