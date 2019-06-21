Uygur Türklerine yönelik baskının araştırılmasını isteyen önerge reddedildi
1 saat önce
'Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskıcı uygulamalarının incelenmesi' amacıyla İYİ Parti'nin meclis araştırması açılmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi. Önergeye AKP ret, MHP çekimser oy verdi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23
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