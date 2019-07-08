Son Dakika Haberleri: Uygur Türklerinin sınır dışı edildiği iddiasına yalanlama
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Uygur Türklerinin sınır dışı edildiği iddiasına yalanlama

1 saat önce

Kayseri'de, Uygur Türklerinin sınır dışı edildiği iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Uygur Türklerinin sınır dışı edildiği iddiasına yalanlama, System.String[]
Kayseri'de, Uygur Türklerinin sınır dışı edildiği iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, soydaş Uygur Türklerinin misafirhaneden atıldığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Uygur Türkü 96 ailenin kaldığı binalarla ilgili yıkım kararı olduğundan, yıkım süreci başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Soydaşlarımızın mağdur olmaması için kendilerine 800 lira aylık kira yardımı yapılmaktadır. Valiliğimizce kendilerine her konuda kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca hiçbir Uygur Türk'ü soydaşımızın sınır dışı edilmesi söz konusu bile değildir. Basında çıkan gerçek dışı ve provokatif amaçlı olduğu açıkça belli olan bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:39 Kaynak: AA
Kayseri, Uygur, Güncel
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