Son Dakika Haberleri: "Uygur Türkü kadın ve kızının sınır dışı edileceği" iddiası
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"Uygur Türkü kadın ve kızının sınır dışı edileceği" iddiası

43 dakika önce

Sahte pasaportla Bosna Hersek'e seyahat etmek isterken "kabul edilemez yolcu" (INAD) olarak geri gönderilen Uygur Türkü Yaermaimaiti Rena ve kızının Çin'e gönderileceği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Sahte pasaportla Bosna Hersek'e seyahat etmek isterken "kabul edilemez yolcu" (INAD) olarak geri gönderilen Uygur Türkü Yaermaimaiti Rena ve kızının Çin'e gönderileceği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Yaermaimaiti Rena ve kızı, sahte pasaportla Bosna Hersek'e seyahat etmeye çalıştıkları gerekçesiyle "kabul edilemez yolcu" olarak geri gönderildi.
Bosna Hersek makamlarının geri gönderdiği anne ve kızının Türkiye'ye girişlerine engel bir durumun olmadığı, Türkiye'de 6 Kasım 2018'den bu yana uzun dönem ikamet izinleri bulunduğu aktarıldı.
Anne ve kızının Çin'e gönderilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi verilerek, bu konudaki haberlerin maksatlı ve propaganda amaçlı olduğu bildirildi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Bosna - Hersek, Uygur, Rena, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:50 Kaynak: AA
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