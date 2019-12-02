Son Dakika Haberleri: Uygur Türkü Tursun: Haber alamadığım çocuğumun toplama kampında olduğunu TikTok videosunda gördüm
Son Dakika Dünya Uygur Türkü Tursun: Haber alamadığım çocuğumun toplama kampında olduğunu TikTok videosunda gördüm - Son Dakika Dünya

Uygur Türkü Tursun: Haber alamadığım çocuğumun toplama kampında olduğunu TikTok videosunda gördüm

6 saat önce

Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde hamile kaldığı yedinci çocuğunun can güvenliği için Türkiye'ye göç eden Kalbinur Tursun, 5 çocuğu ve kocasından oldu. Tursun ailesinin bir çocuğu ise Çin'in toplama kamplarında çekilen TikTok videosunda görüldü.

Uygur Türkü Tursun: Haber alamadığım çocuğumun toplama kampında olduğunu TikTok videosunda gördüm, System.String[]

Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde hamile kaldığı yedinci çocuğunun can güvenliği için Türkiye'ye göç eden Kalbinur Tursun, 5 çocuğu ve kocasından oldu. Tursun'un kocası geride bıraktıkları 5 çocuğunu almaya gittiği Çin'de 'terör' suçlamasıyla hapse atıldı. Tursun ailesinin bir çocuğu ise Çin'in toplama kamplarında çekilen TikTok videosunda görüldü.


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Çin hükümeti, Uygur Türklerinin çoğalmasını istemiyor ve ikiden fazla doğumu yasaklıyor



2016 yılının nisan ayında İstanbul'a olan bu göçün nedeni, karnındaki bebeğinin can güvenliğinin olmaması. İddiasına göre; Çin hükümeti Uygur Türklerinin çoğalmasını istemiyor ve ikiden fazla doğumu yasaklıyor. Bu korku yüzünden Tursun, Doğu Türkistan'ın (Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin) başkenti Urumçi dışında yedinci çocuğunu doğurmaya karar veriyor. Zaten altı çocuğunu da Urimçi dışında doğurduğunu söylüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:10 
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