Uygurlar için Çin'e 23 ülkeden insan haklarına saygı çağrısı, aralarında Türkiye yok
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 23 ülkeden Çin'e, Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur azınlığa yönelik politikaları nedeniyle insan haklarına saygı duyma çağrısı yapıldı. Türkiye çağrıya katılan ülkeler arasında yer almadı.
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 23 ülkeden Çin'e, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur azınlığa yönelik politikaları nedeniyle insan haklarına saygı duyma çağrısı yapıldı. Türkiye çağrıya katılan ülkeler arasında yer almadı.
Salı günü toplanan BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesine hitaben 23 ülke adına söz alan İngiltere temsilcisi, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin endişeleri dile getiren bir açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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