Son Dakika Haberleri: Uygurlar için Çin'e 23 ülkeden insan haklarına saygı çağrısı, aralarında Türkiye yok
Son Dakika Dünya Uygurlar için Çin'e 23 ülkeden insan haklarına saygı çağrısı, aralarında Türkiye yok

Uygurlar için Çin'e 23 ülkeden insan haklarına saygı çağrısı, aralarında Türkiye yok

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 23 ülkeden Çin'e, Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur azınlığa yönelik politikaları nedeniyle insan haklarına saygı duyma çağrısı yapıldı. Türkiye çağrıya katılan ülkeler arasında yer almadı.

Uygurlar için Çin'e 23 ülkeden insan haklarına saygı çağrısı, aralarında Türkiye yok, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 23 ülkeden Çin'e, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur azınlığa yönelik politikaları nedeniyle insan haklarına saygı duyma çağrısı yapıldı. Türkiye çağrıya katılan ülkeler arasında yer almadı.


Salı günü toplanan BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesine hitaben 23 ülke adına söz alan İngiltere temsilcisi, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin endişeleri dile getiren bir açıklama yaptı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Doğu Türkistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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