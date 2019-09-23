Uygurların gözleri bağlı, ayakları zincirli görüntüleri tepki çekti

Elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve saçları sıfıra tıraş edilmiş yüzlerce kişinin bir tren garından farklı bir yere nakledildiğini gösteren drone görüntüsü, insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.



Çin polisinin Doğu Türkistanlı Uygurları ülkedeki farklı toplama kamplarına naklettiği öne sürülen görüntülerin yılın ilk aylarında çekilmiş olabileceği belirtiliyor.