Uygurların gözleri bağlı, ayakları zincirli görüntüleri tepki çekti
1 saat önce
Elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve saçları sıfıra tıraş edilmiş yüzlerce kişinin bir tren garından farklı bir yere nakledildiğini gösteren drone görüntüsü, insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.
Elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve saçları sıfıra tıraş edilmiş yüzlerce kişinin bir tren garından farklı bir yere nakledildiğini gösteren drone görüntüsü, insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.
Çin polisinin Doğu Türkistanlı Uygurları ülkedeki farklı toplama kamplarına naklettiği öne sürülen görüntülerin yılın ilk aylarında çekilmiş olabileceği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:00
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