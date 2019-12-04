Uyku apnesi kalp ritmini bozabiliyor

UYKU apnesi olan kişilerde özellikle gece saatlerinde kalp ritim bozukluklarına sık rastlanıldığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Servet Kayhan, "Tıkayıcı (obstrüktif) uyku apnesi olan hastalarda ani kardiyak ölüm riskinin 2,6 kat daha fazla olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir" dedi. Kayhan, tanı alan kişilerin uyku sırasında burun maskesi veya ağız-burun maskesi kullanmaları uyarısında bulundu.

Uykuda solunum durması olarak tanımlanan uyku apnesi, yetersiz ya da dengesiz uykuya yol açarak günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ancak uyku apnesi başta kalp olmak üzere beyin damarlarında bozulma ve diyabete varabilen daha ağır sağlık sorunlarına da yol açıyor. Uzmanlar uykuda nefes duraksamasının en az 10 saniye sürmesi ve bir saatte ortalama 5 tekrardan fazla yaşanması durumunda uyku apnesinden söz edilebileceğini belirtiyor. Solunum duraksaması saatte 30'dan fazla ise bu durum çok ağır uyku apnesi olarak sınıflandırılıyor ve çok daha hayati sorunlara yol açabiliyor.

"KALP VE BEYİN DAMARLARINI ETKİLEYEBİLİYOR"

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Kayhan, uyku apnesi olan kişilerin uyku kaliteleri bozulduğu için gündüz uykuya eğilim, konsantrasyon bozukluğu, motor koordinasyonun kaybı, iş performansında azalma yaşadıklarını hatta iş kazaları açısından daha yüksek riskli hale geldiklerini söyledi. Tekrarlayan uyku apnelerinin kardiyovasküler ve metabolik bozukluklara neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Kayhan, "Obstrüktif uyku apne sendromunda kan şekeri düzeylerinde bozukluk, obezite ve tip 2 diyabet gelişebileceğine dair bulgular var. Bu kişilerde özellikle gece kalp ritim bozukluklarına sık rastlanmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda ani kardiyak ölüm riskinin 2,6 kat daha fazla olduğu (gece yarısı-sabah 06.00 arası) gösterilmiştir" diye konuştu.

Kalp damar hastalığı, kalp ritim ve beyin damar dolaşım bozuklukları, metabolik bozukluklar ve ani ölüm riskinin apnenin derecesine göre artacağını belirten Doç. Dr. Kayhan, "Obstrüktif uyku apnesi sendromu, sıklıkla koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, kalp ritmi bozuklukları, inme, yüksek tansiyon hastalığı, metabolik sendrom, diyabet gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"KİLO VERMEK UYKU APNESİNİN DERECESİNİ AZALTIYOR"

Uyku apnesi tanısı konulan kişilerin uyku sırasında burun maskesi veya ağız-burun maskesiyle hava yollarına sürekli pozitif basınçlı hava veren cihazlar kullanmaları gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Servet Kayhan, tedaviye yönelik olarak şu bilgileri paylaştı:

"Cihaz kullanan hastalarda uygun maske seçimi ve uygun basınç ayarları hekim kontrolünde yapılmalıdır. Cihazın sürekli kullanılması gerekir, seyahatlerde hastanın yanında taşıması önerilir. Bu cihazlar sayesinde uykuda solunum durması tamamen ortadan kaldırılır. Fazla kilosu olan ve uyku apnesi olan kişilerin de kilo vermesinde fayda vardır. Kilo verilmesi apnenin derecesini azaltır. Üst solunum yollarında tıkanıklıklar varsa Kulak Burun Boğaz hekimleri tarafından ameliyat ile tıkanıklıkların açılması da apneyi tamamen ortadan kaldırabilir."