Uyku bozukluğu hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırıyor - Son Dakika
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Uyku bozukluğu hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırıyor

24.03.2022 10:33

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, uyku bozukluğunun hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, uyku bozukluğunun hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, sağlıklı ve düzenli uykunun bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Sağlıklı bir yaşam ve hastalıklardan korunmak için uyku sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Uyku sağlığı kalp damar sağlığından akciğer sağlığına kadar, endokrin sistemden böbrek sağlığına kadar bütün vücudu ilgilendirir ve bunları iyi yönde etkiler. Uyku sadece beyin sağlığı açısından değil, tüm vücut için önemlidir." dedi.

Öztürk, düzenli ve dengeli uykunun sağlıklı bir yaşamın temel taşlarını oluşturduğunu, bu nedenle herkesin uyku sağlığına azami şekilde dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Uyku bozukluğunun toplumda sık görülen hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarına zemin hazırladığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bağışıklık sistemimiz hem enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede hem de kanser gelişimini önlemede kritik rol oynar. Bağışıklık sisteminin işinin iyi yapabilmesi, bizim uykumuzu iyi almamızla yakından ilgilidir. Toplumda yaygın şekilde görülen hipertansiyon ve kalp hastalıklarının gelişiminde uyku bozuklukları önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle uyku sağlığının korunması, kişinin kalp sağlığının korunması açısından da önem kazanır. Uykusu bozuk olanlarda ve gece derin uyku esnasında sempatik sinir sistemi tonusunu düşüremeyenlerde hipertansiyon görülme riski çok daha fazla oluyor."

Uyku bozukluğu hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırıyor
Uyku bozukluğu hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırıyor
Uyku bozukluğu hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırıyor

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Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hipertansiyon, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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