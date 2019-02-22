Uyku Bozukluğunda Başı Sosyal Medya Çekiyor
1 saat önce
ALMANYA'da uykusuzluktan şikayet ederek doktora başvuranların sayısının bir milyon 700 bin kişiden fazla olduğu belirtildi.
ALMANYA'da uykusuzluktan şikayet ederek doktora başvuranların sayısının bir milyon 700 bin kişiden fazla olduğu belirtildi. Uyku bozukluğunun temel nedenleri arasında ise sosyal medya bağımlılığı ilk sırada yer alırken iş hayatında başarı olma baskısının da uyku bozukluğuna sebep olduğuna dikkat çekildi.
BAŞARILI OLMA BASKISI
Uzmanlar gençler arasında uyku düzensizliğine ve bozukluğuna yol açan başlıca nedenleri şöyle sıraladı; mesai sonrası çalışmak, mesajlaşma, gece yarısına kadar sosyal medyada paylaşımlarda bulunmak ve iş yerinde başarı olma baskısı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:20
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