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Planlı olmak sınav kaygısını azaltıyor - Son Dakika

Planlı olmak sınav kaygısını azaltıyor

03.06.2021 12:07
Planlı olmak sınav kaygısını azaltıyor, System.String[]

Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, yaklaşan Liselere Giriş Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları öncesi adaylarda oluşabilecek kaygıların nedenleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken önemli tavsiyeler de paylaştı.

Koronavirüs sürecinde yürütülen uzaktan eğitim, öğrencilerin ciddi zorlanmalar yaşamasına yol açtı. Öğrencilerin dinlendikleri veya oyun oynadıkları ev ortamının ders gördüğü yer haline geline geldiğini belirten uzmanlar, bu dönemde sınava hazırlık yapan öğrencilere tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlar, planlı ve programlı olmakla birlikte uyku düzeninin sağlanmasının adaylarda kaygıyı azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Öğrenciler ciddi zorlanmalar yaşıyor

Özellikle koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitimde öğrencilerin ciddi zorlanmalar yaşadığını kaydeden Serkan Elçi, "Normalde bir ev kişi için dinlenme yeridir. Bir çocuk ve genç için ev oyun oynadığı yerken artık eğitim aldığı, dersleri gördüğü yer haline geldi. Dolayısıyla bunları zihinlerinin kodlaması da zaman alabilir. Hem dinlenme yeri hem de oyun oynadığı, dinlendiği yerlerin ders gördüğü yer ile aynı olması kişi için zorlukları da beraberinde getirebiliyor." dedi.

Planlı olmak kaygıyı azaltıyor

Sınav kaygısı ile ilgili kişilerin bu kaygıyı azaltabilmeleri için öncelikle planlı ve programlı bir şekilde ilerlemesinin önemine değinen Serkan Elçi, "Kişinin yarın ne yapacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Günlük rutinlerini oluşturabilirse, ne çalışacağına, neye bakacağına hatta hangi saat aralıklarında bu noktaya özen göstereceğini ve üzerinde duracağını bilirse günlük olan bu kaygılarında ciddi derecede azalma meydana gelebilir." dedi.

O gün ne çalışacağını bilmeli

Kaygının azaltılmasında bir diğer önemli noktanın da zamanı doğru belirlemek olduğunu kaydeden Serkan Elçi, "Yani kişinin içinde bulunduğu günde ne çalışacağını biliyor olması gerekiyor. Belirlediği zamana da mümkünse yüzde 70-80 oranında uyuyor olması bile büyük bir başarıdır. Kişinin geleceğe yönelik planlarını yapıyor olması ve gerçekçi beklentilere sahip olması da çok önemlidir. Bir kişi çalışmasının temposuna göre yaklaşık olarak ne yapabileceğini sınavda da bilebilir. Ona göre bir hedef belirlediyse, gerçekçi bir hedefi varsa bu hedefe yönelik çalışması çok daha yerinde olacaktır." diye konuştu.

Uyku düzeni de sınav kaygısını etkiliyor

"Uyku rutinini sağlamak ve uykunun aynı düzende olması da çok önemli" diyen Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, "Koronavirüs sürecinde uyku düzeni çok bozuldu. Bu süreçte uyku rutinini sağlamak çok önemli. Gece uykusunun insanların hayatında en önemli noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Gece 11 ile sabah 7 arasında uykudaki dönemde zihinde salgılanan hormonlar aslında bir sonraki gün için zihni hazırlayan etkenlerdir. Eğer bu saatler arasında kişi uykuyu tutturamadıysa, uyanık kaldıysa veya daha geç saatlere kaydırdıysa bu sadece bedeninin dinlenmesine yardımcı olacak, zihninin dinlenmesi için bir desteği olmayacaktır. O yüzden gece uykusunun benzer saatlerde olması ve rutin şekilde tekrarlanması da sınavla ilgili olan kaygıyı oldukça azaltacaktır." tavsiyesinde bulundu.

Planlı olmak sınav kaygısını azaltıyor

Koronavirüs, oyunlar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Planlı olmak sınav kaygısını azaltıyor - Son Dakika


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