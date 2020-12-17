Uyku konforunda ürün çeşitliliği doğallaştı - Son Dakika

Uyku konforunda ürün çeşitliliği doğallaştı

17.12.2020 12:04
Uyku konforunda ürün çeşitliliği doğallaştı, System.String[]

Vivense, sosyal kısıtlamaların arttığı pandemi sürecinde evlerini küçük dokunuşlarla değiştirmek isteyenler için ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

Vivense, sosyal kısıtlamaların arttığı pandemi sürecinde evlerini küçük dokunuşlarla değiştirmek isteyenler için ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Luna Koleksiyonu'na yeni ürünler ekleyerek yatak odası ve uyku kalitesi konusunda seçenekleri çoğaltan Vivense, doğallıktan yana olup organik ürünler tercih edenlerden uykusunun konforuna düşkün olanlara, geniş bir ürün gamı sunuyor.

Keyifli ve konforlu yaşam alanları için özgün ürünleri bir araya getiren Vivense; koleksiyonuna eklediği yeni ürünlerle kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden şık baza setleri, karyola modelleri, yaylı-yaysız yatak seçenekleri, yastık, yorgan ve alez çeşitleriyle Luna Koleksiyonu artık daha fazla alternatif sunuyor.

Organik, anti-alerjik ve anti-bakteriyel seçenekleri bulunuyor

Luna Visco, Luna Capsule, Luna Hybrid ve Luna Organic olmak üzere dört seçeneğin yer aldığı yatak grubunda visco, yaylı, yaysız ve organik olmak üzere aradığınız tüm yatakları bulabileceksiniz. Luna Visco; 22 cm yatak yüksekliği, visco süngeri, anti-alerjik ve anti-bakteriyel özelliği ile rahat bir uyku için tasarlandı. Luna Capsule; 21 cm yüksekliği, visco süngeri ve yıkanabilir dış kılıfı ile konforlu bir kullanım sağlıyor. Türkiye'de bir ilk olan visco bambu katmandan oluşan Luna Hybrid ise sizlerle buluşuyor. Paket yay sistemine sahip Luna Hybrid kusursuz bir uyku deneyimi sağlıyor. Luna Organic ise doğallıktan yana olanlara hitap ediyor. %100 doğal pamuk katmanı, doğal lateks süngeri, kuştüyü sünger katmanı ve 28 cm yüksekliğiyle bulutlarda uyuyormuş hissinde bir konfor sunuyor.

Ketenden bambuya ürün gamı geniş

Luna Koleksiyonu'nda pamuk, bambu, keten, bebek, visco yastık ve yorgan seçeneklerini çift kişilik ve tek kişilik seçeneği ile bulmak mümkün. Pamuklu Ranforce, %100 pamuklu kumaşı sayesinde nem çekme özelliğine sahip. Bambu; nemi çekme özelliği ve hava geçirgenliğiyle kaliteli bir uyku deneyimine yardımcı oluyor. Doğanın özünü, güneş ışığını ve yağmur damlalarını bünyesinde barındıran keten ise; sağlıklı bir uyku vadediyor. Bu doğal özellikleriyle cildi koruyor. Pamuk, bambu ve keten ürün grubunda yastık, tek kişilik ve çift kişilik yorgan seçeneklerini de bulmak mümkün. Boyun bölgesinde problem yaşayan kişiler için tasarlanan visco yastık ve bebekler için küçük boyutlarda %100 pamuk olarak tasarlanan baby cotton yastık da yine aynı grupta yer alıyor. 3 farklı alez; tek kişilik ve çift kişilik yatakları korumak için vivense.com'da sizleri bekliyor.

Başlıklar istenilen renkte seçilebiliyor

4 farklı başlığa sahip bazaların yanı sıra; her yatak odasına uygun karyolalar da Luna Koleksiyonu'nda yerini aldı. Değiştirilebilir kumaş seçeneği ile tüm başlıklar, istenilen renk ve desende hazırlanabiliyor. Geniş depolama alanlarına sahip bazalar, evdeki birçok fazlalığı ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. - İSTANBUL

Uyku konforunda ürün çeşitliliği doğallaştı
Uyku konforunda ürün çeşitliliği doğallaştı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyku konforunda ürün çeşitliliği doğallaştı - Son Dakika


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