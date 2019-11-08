Son Dakika Haberleri: Uyku problemleri, kalp krizi ve inme riskini artırabilir
Son Dakika Sağlık Uyku problemleri, kalp krizi ve inme riskini artırabilir

Uyku problemleri, kalp krizi ve inme riskini artırabilir

7 saat önce

Uyku problemlerinin kalp krizi ve inme riskini artırabileceği ortaya kondu.

Uyku problemleri, kalp krizi ve inme riskini artırabilir, System.String[]

Uyku problemlerinin kalp krizi ve inme riskini artırabileceği ortaya kondu.

"Science Daily" internet sitesindeki habere göre, Çin'de daha önceden felç geçirmemiş ve kalp rahatsızlığı bulunmayan ortalama yaşları 51 olan 487 bin 200 kişi incelendi.

10 yıl süren araştırmada, katılımcılara uykuya dalmada zorlanma, erken uyanma ya da uykusuzluk nedeniyle gün içerisinde odaklanamama gibi problemlerle ilgili sorular yöneltildi.

Bu kişilerin yüzde 11'inin "uykuya dalmada zorluk", yüzde 10'unun "erken uyanma" ve yüzde 2'sinin de "uykusuzluk" nedeniyle gün içerisinde odaklanamama sorunu yaşadığı belirtildi.

Çalışmada, uyku problemi yaşayanların, yaşamayanlara göre yüzde 18 daha fazla kalp krizi ya da felç geçirme riski bulunduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinden Dr. Liming Li, uyku problemi yaşayanlara davranışsal terapi yöntemleri uygulandığında kalp krizi, felç ve buna benzer rahatsızlık yaşayanların sayısının azalabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Neurology" dergisinde yayımlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kalp Krizi, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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