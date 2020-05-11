Uyku sorunu çeken oğlu için yaptığı oyunlar salgın sürecinde aileleri neşelendiriyor - Son Dakika

İzmir'de, uyku bozukluğu rahatsızlığı bulunan oğlu için geri dönüşüm malzemelerinden eğlenceli oyunlar üreten Sıdıka Yarımbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tasarladığı yeni oyunlarla ailelerin evde kalma sürecini keyifli hale getiriyor.

İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Yarımbaş, yaklaşık 4 yıl önce dünyaya gelen oğlu Murathan'a kronik uyku bozukluğu tanısı konulması üzerine iş hayatına ara verdi ve bu sorunu çözmek için çareler aramaya başladı.

Çeşitli hastanelerden tıbbi destek alan anne, dünyanın farklı eğitim kurumlarının araştırmalarından esinlenerek, çocuğunun ilgi alanı üzerine oyunlar tasarladı.

Oğlu Murathan 4 yaşına geldiğinde onunla koli, tuvalet kağıdı rulosu, şişe kapağı, tel, ip, ayakkabı kutusu ve çöp poşeti gibi geri dönüşüm malzemeleriyle oyunlar tasarlayan ve beraber oynayan Yarımbaş, bir süre sonra çocuğunun uyku bozukluğu, dikkat ve konsantrasyon sorunlarında azalma fark etti.

Sosyal medya hesabında yaptıkları oyunlarını "ev yapımı hikayeler" adıyla paylaşan Yarımbaş, bu süreçte olumlu geri dönüşler aldı.

Sıdıka Yarımbaş, salgın döneminde daha fazla oyun tasarlamaya ve bunları da çok sayıda kullanıcıya ulaştırdı.

Yurt dışından çok sayıda takipçisi olan Yarımbaş'ın tasarladığı oyunlar birçok ülkeyi etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla evde kalan yabancıların da ilgi odağı oldu.

Yarımbaş, AA muhabirine, oğlunun yaşadığı uyku probleminin hayatlarını durağan bir noktaya getirdiğini için onun için oyunlar tasarlamaya başladığını söyledi.

Tasarladığı oyunları birlikte oynama başladıkça oğlunda dinginleşme ve rahatlama gördüğünü vurgulayan Yarımbaş, 3 saatlik uykusunun da 6,5 saate çıktığını dile getirdi.

Salgın sürecinde de oyun tasarlamayı sürdürdüğünü ve özellikle yurt dışından ilgi gördüğünü belirten Yarımbaş, ürettiği oyunların çok sayıda çocuk tarafından oynanmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabında sergilediği oyunlara erişimin hızla yükseldiğini anlatan Yarımbaş, şöyle konuştu:

"Almanya, Fransa, İsviçre, Afrika'dan bir anne çocuğuyla evde benim hazırladığım oyunla oynarken bana bir video atıyor, bu çok duygulandırıyor. Çocuğun gülümsemesinde payımın olması beni çok mutlu ediyor. Amaç çocukların vücutlarındaki enerjiyi dışarı atmalarını ve yüzlerindeki mutluluğu sağlayabilmek. Virüs süreci oğlum için de eve kapanma oldu. 2 odanın içinde yapacak çok fazla şey yok. Anne olarak üzerime çok şey düştüğünü fark ettim. Salgınla beraber oyunlara daha fazla yüklendim."

Özellikle yurt dışından çok güzel tepkiler aldığını belirten Yarımbaş, yaptığı bir oyunun kimi zaman İtalya'daki bir okulda aile gününde oynandığı ifade etti.

Oğlu ile oyun tasarlamaya ve birlikte oynamaya devam edeceğini anlatan Yarımbaş, "Rusya'da sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulandığında neler yapılabilir kısmında sayfamın ismini yazmışlardı. Çok hoşuma gitti. İnsanlar sabahtan uyanıp malzemelerini masa üstüne dizip sabahtan bana fotoğraf atıyorlar." dedi.