Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler - Son Dakika

Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler

18.03.2021 16:29
Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler, System.String[]

Pandemide dijital bağımlılık ve hareketsiz yaşantının çocuklarda neden olduğu uyku sorunu çözümü için uzmanlardan öneriler geldi.

Pandemide dijital bağımlılık ve hareketsiz yaşantının çocuklarda neden olduğu uyku sorunu çözümü için uzmanlardan öneriler geldi. Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, "Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur uyku sorununa iyi geliyor" dedi.

Korona virüs (Covid-19) yaşam şekillerini ve alışkanlıkları ciddi anlamda değiştirdi. Pandeminin başlamasıyla birlikte virüsten korunmak için evlerinde kalan insanlar günden güne daha az hareketli ve dijitalleşmiş bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kaldı. Hareketsizlik ve dijital aygıtlara çok fazla maruz kalma fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik nedenlere bağlı rahatsızlıkları da getirdi. Bu süreçten en çok etkilenen gruplardan biri de çocuklar oldu. Korona virüs pandemisi çocukların günlük yaşantısında önemli değişikliklere neden oldu. Hareketsiz yaşantı, uzaktan eğitim ve dijital bağımlılık gibi sebeplerin yol açtığı sorunların başında ise uyku düzeni bozukluğu geliyor. Uzmanlar çocuklardaki uyku sorunun çözümü için bitkisel ve yollara başvurulabileceğini, "Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur"un bu sorunun giderilmesinde faydalı olabileceğini söyledi.

Uykusunu alamayan çocuklar psikolojik ve fiziksel olarak etkileniyor

Pandemiyle birlikte çocuklarda uyku düzeniyle ilgili sorunların baş gösterdiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal: "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımız evde, hareketsizler ve bu ciddi değişiklik onların hem psikolojik hem de fiziksel olarak birtakım sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Bunların en başında da uyku problemleri, hareketsizliğe bağlı birtakım sağlık problemleri ve uykusunu rahat alamayıp, rahat hareket edemeyen kaygılı bir ortamda olan çocukların göstereceği çok tipik birtakım sıkıntılar var. Bunların başında kaygı, depresif duygu durumu ve aynı zamanda öfke geliyor. Çocukların hareket etmesi kısıtlanmış durumda ve hareket etmedikçe artık hiç hareket etmek istemiyorlar. Onlara izin verilen saatlerde bile dışarı çıkmak istemiyorlar. Bir taraftan da sürekli dijitalle karşı karşıyalar, ekran karşısındalar. Derslerini ekranda yapıyorlar, eğlenceyi, sosyalleşmeyi ekran karşısında yapmaya çalışıyorlar. Bu da çocukların kapasitelerinin çok daha üstünde görsel ve sesli uyaranlarla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Çok yüksel bir uyarılmışlık halinin uykuya geçişi ciddi anlamda zorlaştırdığını biliyoruz. Birçok çocuk da bu yüzden çok geç saatlere kadar uyuyamıyor. Uyuyamadıkları zaman sabahleyin erken kalkmakta zorlanıyorlar. Sadece geç saatte uyumak değil aynı zamanda uykuya daldıktan sonra da her bir çocuğun hem psikolojik hem de fiziksel sağlığı için ihtiyacı olan kesintisiz uzun süreli uykuyu alamıyorlar. Çocuklar gece içerisinde çok kez uyanıyor ve bu uyanmalar ihtiyaç duydukları hormonal salınımın bozulmasına neden oluyor" dedi.

"Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur' uyku sorununa iyi geliyor"

Çocukların uyku sorununun çözümü olarak doğal yollara da başvurulabileceğini söyleyen Kazdal, "Ailelerin soğukkanlı olmaları, sağlık düşünmeleri ve çocuklarına örnek olmaları gerekiyor. Öncelikle yetişkinlerin mümkün olduğunda hareket etmesi, kendilerini korumaları ve sakin kalmaları gerekiyor ki çocuklara örnek olabilsinler. Onlara mümkün olduğunca hareket edici etkinlikler düzenlemek hatta çocuklara eşik etmek gerekir. Özellikle 12 yaş altı çocukların gün içerisinde terleyecek kadar hareket etmeye ihtiyaçları vardır. Anne babaların bunu mutlaka dikkate almaları lazım. Bunun dışında eğitim gibi mecburi olan koşulların dışında dijital kullanımı azaltmak gerekiyor. Uyku saatinden bir iki saat önce ortamın mümkün olduğunca loş hale getirilmesi gerekiyor. Ortamdaki parlak ışıkların, ki bunun en başında ekran ışıkları geliyor, azaltılması hatta kapatılması çocukların uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Tabii ki bitkilerin de bu anlamda çok faydalı olduğunu biliyoruz. Uykuya geçişi kolaylaştıran bitkilerin sinerjik bir etkisi var. Aileler bundan da faydalanabilir çünkü bu bir doğal yöntem. Bu bitkilerin başında da "Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur" geliyor. Bu üçünün sinerjik etkisi çocukların uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Uykuya geçişi kolaylaşmış çocuk uzun soluklu, bölünmeden bir uyku uyumuş oluyor" dedi.

"Uyku beslenme kadar önemlidir"

Sağlıklı bir uykunun gelişme çağındaki çocuklar için önemli olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak ise, "İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminden en çok etkilenenler çocuklar oldu. Çocuklarımız sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve de mental olarak maalesef çok etkilendi. Bu durum başta beslenme ve uyku bozukluklarına yol açtı. Özellikle uyku her ne kadar göz ardı edilse de aslında beslenme kadar önemlidir. Bir çocuğu uykusuz bırakmak besinden mahrum bırakmakla eş değer diyebiliriz. Çünkü bir çocuk yeterli uyku hijyenini sağlayamazsa yani uykuya dalmada problem yaşar ve geceleri sık uyanırsa başta mental fonksiyon problemleri olmak üzere konsantrasyon kaybı, derslerde başarısızlık, öğrenme güçlüğü, hatta ileriki yaşlarda iş hayatında başarısızlığa kadar sonuçlara yol açabiliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler
Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler

Koronavirüs, Meriç, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Her şey "Doktor musun?" sorusundan sonra başladı! Madde bağımlısı şahıs önüne çıkan herkesi bıçakladı Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir
Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi         
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti         
16:58
Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı         
16:55
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı         
16:32
Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı         
16:18
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır         
13:59
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 17:15:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei