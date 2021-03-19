Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler - Son Dakika

Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler

19.03.2021 00:57
Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler, System.String[]

Pandemide dijital bağımlılık ve hareketsiz yaşantının çocuklarda neden olduğu uyku sorunu çözümü için uzmanlardan öneriler geldi.

Pandemide dijital bağımlılık ve hareketsiz yaşantının çocuklarda neden olduğu uyku sorunu çözümü için uzmanlardan öneriler geldi. Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, "Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur uyku sorununa iyi geliyor" dedi.

Korona virüs (Covid-19) yaşam şekillerini ve alışkanlıkları ciddi anlamda değiştirdi. Pandeminin başlamasıyla birlikte virüsten korunmak için evlerinde kalan insanlar günden güne daha az hareketli ve dijitalleşmiş bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kaldı. Hareketsizlik ve dijital aygıtlara çok fazla maruz kalma fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik nedenlere bağlı rahatsızlıkları da getirdi. Bu süreçten en çok etkilenen gruplardan biri de çocuklar oldu. Korona virüs pandemisi çocukların günlük yaşantısında önemli değişikliklere neden oldu. Hareketsiz yaşantı, uzaktan eğitim ve dijital bağımlılık gibi sebeplerin yol açtığı sorunların başında ise uyku düzeni bozukluğu geliyor. Uzmanlar çocuklardaki uyku sorunun çözümü için bitkisel ve yollara başvurulabileceğini, "Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur"un bu sorunun giderilmesinde faydalı olabileceğini söyledi.

Uykusunu alamayan çocuklar psikolojik ve fiziksel olarak etkileniyor

Pandemiyle birlikte çocuklarda uyku düzeniyle ilgili sorunların baş gösterdiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal: "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımız evde, hareketsizler ve bu ciddi değişiklik onların hem psikolojik hem de fiziksel olarak birtakım sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Bunların en başında da uyku problemleri, hareketsizliğe bağlı birtakım sağlık problemleri ve uykusunu rahat alamayıp, rahat hareket edemeyen kaygılı bir ortamda olan çocukların göstereceği çok tipik birtakım sıkıntılar var. Bunların başında kaygı, depresif duygu durumu ve aynı zamanda öfke geliyor. Çocukların hareket etmesi kısıtlanmış durumda ve hareket etmedikçe artık hiç hareket etmek istemiyorlar. Onlara izin verilen saatlerde bile dışarı çıkmak istemiyorlar. Bir taraftan da sürekli dijitalle karşı karşıyalar, ekran karşısındalar. Derslerini ekranda yapıyorlar, eğlenceyi, sosyalleşmeyi ekran karşısında yapmaya çalışıyorlar. Bu da çocukların kapasitelerinin çok daha üstünde görsel ve sesli uyaranlarla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Çok yüksel bir uyarılmışlık halinin uykuya geçişi ciddi anlamda zorlaştırdığını biliyoruz. Birçok çocuk da bu yüzden çok geç saatlere kadar uyuyamıyor. Uyuyamadıkları zaman sabahleyin erken kalkmakta zorlanıyorlar. Sadece geç saatte uyumak değil aynı zamanda uykuya daldıktan sonra da her bir çocuğun hem psikolojik hem de fiziksel sağlığı için ihtiyacı olan kesintisiz uzun süreli uykuyu alamıyorlar. Çocuklar gece içerisinde çok kez uyanıyor ve bu uyanmalar ihtiyaç duydukları hormonal salınımın bozulmasına neden oluyor" dedi.

"Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur' uyku sorununa iyi geliyor"

Çocukların uyku sorununun çözümü olarak doğal yollara da başvurulabileceğini söyleyen Kazdal, "Ailelerin soğukkanlı olmaları, sağlık düşünmeleri ve çocuklarına örnek olmaları gerekiyor. Öncelikle yetişkinlerin mümkün olduğunda hareket etmesi, kendilerini korumaları ve sakin kalmaları gerekiyor ki çocuklara örnek olabilsinler. Onlara mümkün olduğunca hareket edici etkinlikler düzenlemek hatta çocuklara eşik etmek gerekir. Özellikle 12 yaş altı çocukların gün içerisinde terleyecek kadar hareket etmeye ihtiyaçları vardır. Anne babaların bunu mutlaka dikkate almaları lazım. Bunun dışında eğitim gibi mecburi olan koşulların dışında dijital kullanımı azaltmak gerekiyor. Uyku saatinden bir iki saat önce ortamın mümkün olduğunca loş hale getirilmesi gerekiyor. Ortamdaki parlak ışıkların, ki bunun en başında ekran ışıkları geliyor, azaltılması hatta kapatılması çocukların uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Tabii ki bitkilerin de bu anlamda çok faydalı olduğunu biliyoruz. Uykuya geçişi kolaylaştıran bitkilerin sinerjik bir etkisi var. Aileler bundan da faydalanabilir çünkü bu bir doğal yöntem. Bu bitkilerin başında da "Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur" geliyor. Bu üçünün sinerjik etkisi çocukların uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Uykuya geçişi kolaylaşmış çocuk uzun soluklu, bölünmeden bir uyku uyumuş oluyor" dedi.

"Uyku beslenme kadar önemlidir"

Sağlıklı bir uykunun gelişme çağındaki çocuklar için önemli olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak ise, "İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminden en çok etkilenenler çocuklar oldu. Çocuklarımız sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve de mental olarak maalesef çok etkilendi. Bu durum başta beslenme ve uyku bozukluklarına yol açtı. Özellikle uyku her ne kadar göz ardı edilse de aslında beslenme kadar önemlidir. Bir çocuğu uykusuz bırakmak besinden mahrum bırakmakla eş değer diyebiliriz. Çünkü bir çocuk yeterli uyku hijyenini sağlayamazsa yani uykuya dalmada problem yaşar ve geceleri sık uyanırsa başta mental fonksiyon problemleri olmak üzere konsantrasyon kaybı, derslerde başarısızlık, öğrenme güçlüğü, hatta ileriki yaşlarda iş hayatında başarısızlığa kadar sonuçlara yol açabiliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Koronavirüs, Meriç, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 02:06:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei