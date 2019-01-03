Uykuda Nefessiz Kalan Bebek Hayatını Kaybetti
35 dakika önce
Kırklareli'nde uykuda rahatsızlanan 10 aylık bebek hayatını kaybetti.
Kırklareli
'nde uykuda rahatsızlanan 10 aylık bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Vize
ilçesinin Sergen köyünde, Ömer Faruk Bıyık isimli 10 aylık bebeğinin uyuduğu sırada nefes almadığını fark eden annesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
Bebeğin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:33 Kaynak: AA
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