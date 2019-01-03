Son Dakika Haberleri: Uykuda Nefessiz Kalan Bebek Hayatını Kaybetti

Uykuda Nefessiz Kalan Bebek Hayatını Kaybetti

35 dakika önce

Kırklareli'nde uykuda rahatsızlanan 10 aylık bebek hayatını kaybetti.

Uykuda Nefessiz Kalan Bebek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kırklareli'nde uykuda rahatsızlanan 10 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinin Sergen köyünde, Ömer Faruk Bıyık isimli 10 aylık bebeğinin uyuduğu sırada nefes almadığını fark eden annesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Bebeğin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:33 Kaynak: AA

Vize, Kırklareli, Güncel
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