Uykuda Ölüme Son

Mersin'de kimya öğretmeni Berrin Tosmur Şahin ile 5 öğrencisi, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı 'Uykuda ölüme son' adını verdiklerini bir proje geliştirdi.

Mersin'de kimya öğretmeni Berrin Tosmur Şahin ile 5 öğrencisi, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı 'Uykuda ölüme son' adını verdiklerini bir proje geliştirdi. Projeyle hem gaza hemd e yangınlara karşı oluşturulan sensörler, zehirli gaza veya yangına maruz kalanların yardımına koşulmasını sağlamak amacıyla hem sesli uyarı veriyor hem de önceden belirlenen numaralara mesaj gönderiyor.



Kadri Şaman Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi'nde görevli öğretmen Berrin Tosmur Şahin, robotik kodlama alanına duyduğu ilgi nedeniyle 5 öğrencisiyle birlikte bir proje hazırladı. Yaklaşık 300 lira harcayarak, maket bir ev üzerinde projeyi simüle eden öğretmen ve öğrenciler, yaptığı testleri de başarıyla tamamladı. 'Uykuda ölüme son' ismini verdikleri proje kapsamında, karbonmonoksidin neden olduğu zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan sensörler, zehirli gaza maruz kalanların yardımına koşulmasını sağlamak amacıyla hem sesli uyarı verecek hemde önceden belirlenen cep telefonu numaralarına mesaj gönderecek. Gaz dışında ayrıca yangın sensörlerini de geliştiren öğretmen ve öğrenciler, aynı yöntemle vatandaşları uyaracak.



"Hem görsel hem işitsel uyarı veriyor"



Projeyle ilgili konuşan öğretmen Şahin, geçen yıl bir proje yapmaya karar verdiklerini ve o dönemin de sobadan zehirlenerek ölümlerin olduğu döneme geldiği söyledi. Bundan dolayı da bu zehirlenmelere karşı bir proje hazırlamaya karar verdiklerini kaydeden Şahin, "Uykuda ölüme son adıyla bir proje yapmaya karar verdik. Projemizi 5 öğrencimizle birlikte tasarladık. Projemizde soba, doğalgaz veya ocaktan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerinden kaynaklı ölümlerin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bu projede evinizde karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunda size hem görsel hem işitsel uyarı veriyor. Önlem olarak bir fanı çalıştırarak size zaman kazandırıyor. En önemlisi de bir veya birden fazla kişiye bildirim göndererek dışarıdaki kişilerin evin içerisinde meydana gelen zehirlenmelerine müdahale etmesine ve insanları kurtarmasını sağlıyor" diye konuştu.



"Denemelerini yaptık, şu anda tamamen çalışır vaziyette"



Bu projede yangına karşı da önlem alındığını belirten Şahin, "Gaz sensörünün yanında bir da alev sensörü var. Evin içerisinde herhangi bir yangın çıktığında yangın büyümeden alevi algılayarak, yine aynı şekilde bir veya birden fazla telefona bildirim yaparak, müdahale etmenizi sağlıyor. Projemiz şu anda tamamlandı. 6 ay gibi bir süreçte tamamladık. Denemelerini yaptık, şu anda tamamen çalışır vaziyette. Evlerde kullanımı için bu sistemi modüler hale getirip, direk eve takarak, uygulamayı yükleyerek kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaptıktan sonrada üretim aşamasına geçmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte projeyi daha da geliştirerek, insanların kullanımına sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Projedeki amacımız uykuda insanların karbonmonoksit gazından ölmelerine engel olmaktır"



Öğrenci Enes İlciktoğ ise insanların soba gazından ölmesinden dolayı bu projenin ortaya çıktığını söyledi. Projenin 6 aylık bir süreçte tamamlandığını belirten İlciktoğ, "Buradaki amacımız uykuda insanların karbonmonoksit gazından ölmelerine engel olmaktır. Bizim evimizde de soba var. Özellikle aşırı rüzgarlarda insan tedirgin oluyor, biz de buna engel olmaya çalıştık" şeklinde konuştu.



Öğrenci Sertay Sakan da karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için böyle bir proje geliştirdiklerini kaydederek, "Berrin hocamızın önderliğinde böyle bir projeye başladık. Projeyi 6 ay gibi bir sürede tamamladık. Daha ilerleyen süreçte projenin seri üretimine geçmeyi düşünüyoruz. Projedeki amacımız soba gazı zehirlenmelerinin önüne geçmektir. Çünkü bu özellikle kış aylarında ülkemizdeki sorunların başında geliyor. Projemize uykuda ölüme son adını verdik. Bu ismi vermemizin nedeni ülkemizde soba gazı zehirlenmelerinden kaynaklanan ölümlerin önüne geçebilmektir. Bildiğiniz üzere karbonmonoksit gazı çok sinsi bir gaz. İnsanlar uykudayken farkında olmadan ölebiliyorlar. İnsanlar ölmesin diye bu projeye yaptık" dedi. - MERSİN

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