Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur - Son Dakika
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Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur

13.04.2022 14:23
Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur

Kocaeli'de antidepresan ilacını içerek uyuyan baldızına cinsel istismarda bulunduğu ve hamile bıraktığı iddia edilen tutuklu T.S., tahliyesini talep etti. Enişte, "Ailem, eşim dışarıda mağdur durumda ve beraatimi istiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 2021 yılında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre T.S., baldızı M.K.'ye (40) uykusundayken cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla T.S. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.S., olay günü alkolün etkisinde olduğunu ve baldızı M.K.'nin isteğiyle birliktelik yaşadıklarını iddia etti.

"İLACIN ETKİSİYLE SABAHA KADAR UYANMADIM"

10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen M.K. ise olay günü antidepresan ilacını içerek uyuduğunu, ilacın etkisiyle sabaha kadar uyanmadığını, eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, hamile kaldığını ve bebeği aldırdığını belirtti. T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

"HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİKTEN SONRA KIZIMA İNANDIM"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık T.S., mağdur M.K. ve yakınları katıldı. İfadesinde, M.K.'nın psikolojik rahatsızlığı sebebiyle antidepresan kullandığını söyleyen babası, "Damadım T.S.'nin, kızım M.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim ancak ben buna inanmak istemedim. Kızım M.K. hasta olduğu için ilaç kullanıyor. Aradan bir ay geçip M.K.'nin hamile olduğunu öğrendikten sonra kızımın doğruyu söylediğini öğrendim. Bu olay sonrası hemen şikayette bulunduk" dedi.

"GECE EŞİMİN YANIMDA OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Tutuklu sanık T.S.'nin eşi F.S. ise "Olay tarihinde işteydim. Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim evde oturuyorlardı. Kız kardeşim bana hastaneden geldiğini söyledi ancak ben hastaneye gerçekten gidip gitmediğini bilmiyorum. Gece yatmak için odama gittim, kısa bir süre sonra da eşim uyumak için yanıma geldi. Sabah saat 06.30'da eşim işe gitmek için uyandı. Gece saatlerinde eşimin yanımda olup olmadığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda eşim mutfaktaydı, kız kardeşim ise evden gitmişti. 2 gün sonra bu olaylar ortaya çıktı ve babam eşimi darp etti. Benim bildiklerim bunlardan ibarettir" diye konuştu.

"EŞİM DIŞARIDA MAĞDUR DURUMDA"

Bir önceki duruşmada M.K. uyuduğu sırada kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen T.S., "Ailem, eşim dışarıda mağdur durumdadır, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa açıklandı Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa açıklandı

Mahkeme, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur - Son Dakika
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