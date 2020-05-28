Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde öğle arası şekerleme yapan bir çiftçi uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Bahçeye giren kimliği belirsiz hırsızlar 2 saat içerisinde 3 tane kiraz ağacının tüm meyvelerini toplayıp kaçtı.



Edinilen bilgiye göre olay, Çakırca Mahallesi'nde yaşandı. Kiraz ve erik üreticisi Ragıp Ablay, kirazlarını topladığı esnada dinlenmek için tarladaki kulübesine gitti. Burada 2 saat uyuyan çiftçi uyandığında tarlasında 3 ağaçtaki kirazın toplandığı görünce şaşkına döndü.



Konuyla ilgili konuşan Ablay, "Dinlenmek için kulübeme girdim. Bir saat bilemedin iki saat dinlendim uyandığımda bir gördüm ki kirazlar toplanmış. 3 tane ağacı ne zaman geldiniz de topladınız. İnanılır gibi değil iyiki uyurken bizi götürmemişler" dedi. - BURSA