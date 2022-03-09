Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştü - Son Dakika
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Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştü

09.03.2022 20:09

Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştüTUNCELİ Tunceli'de kış uykusundan uyanan bozayı ailesi yaban keçilerinin peşine düştü.

Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştü

TUNCELİ Tunceli'de kış uykusundan uyanan bozayı ailesi yaban keçilerinin peşine düştü. O anlar, doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür Vadisinde kış uykusundan yeni uyanan anne ve iki yavru bozayı karınlarını doyurmak için yaban keçilerinin peşine düştü. O anlar ise, doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından kayıt altına alındı. Keçilerin hızla bölgeden uzaklaştığını görünce kayıt yapmaya başladığını belirten İsmail Yoleri, "Ayıların kış uykusunda olduğunu düşündüğüm için vaşaktan kaçtıklarını sandım. Ancak daha sonra keçileri kovalayanın boz ayı ailesi olduğunu gördüm. Keçiler son sürat bölgeden uzaklaştıkları için ayı ailesi onlara yetişemedi" dedi.

Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştü
Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştü
Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştü

YORUMLAR
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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştü - Son Dakika


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