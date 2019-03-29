Son Dakika Haberleri: Uykudan Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı

Uykudan Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı

27 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesinde bir tekstil firmasında çıkan yangın hasara yol açtı.

İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesinde bir tekstil firmasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, BEGOS Bölgesindeki tekstil firması sahibi Ekrem Kaya uykusundan uyandığı sırada güvenlik kamerasından iş yerinin yandığını görüp durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinden yükselen alevlere müdahale etti.

Kaya da olay yerine gelerek itfaiye ekiplerine yardım etti. Hafif şekilde dumandan etkilenen Kaya'ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Hasara yol açan yangın, yaklaşık yarım süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:48 Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel
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