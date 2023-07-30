Uykudan uyandırılan genç, evinin kapısında öldürüldü - Son Dakika
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Uykudan uyandırılan genç, evinin kapısında öldürüldü

30.07.2023 12:41

Karaman'da gece saatlerinde uykusundan uyandırılan 24 yaşındaki genç, evinin kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, gece saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 1'i kadın 3 kişi annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Ali Başar'ın kaldığı binaya geldi. Şahıslar daha sonra Mehmet Ali Başar'ın yaşadığı dairenin zilini çalarak kapının açılmasını bekledi. Şüpheliler, uykudan uyanarak kapıyı açan Mehmet Ali Başar'a tabanca ile ateş etti. Başar, göğsüne isabet eden 2 kurşunla evinin kapısında kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra plakası tespit edilemeyen araçla kaçan cinayet zanlılarını yakalayabilmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uykudan uyandırılan genç, evinin kapısında öldürüldü

KARAMAN - Karaman'da gece saatlerinde uykusundan uyandırılan 24 yaşındaki genç, evinin kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 1'i kadın 3 kişi annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Ali Başar'ın kaldığı binaya geldi. Şahıslar daha sonra Mehmet Ali Başar'ın yaşadığı dairenin zilini çalarak kapının açılmasını bekledi. Şüpheliler, uykudan uyanarak kapıyı açan Mehmet Ali Başar'a tabanca ile ateş etti. Başar, göğsüne isabet eden 2 kurşunla evinin kapısında kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra plakası tespit edilemeyen araçla kaçan cinayet zanlılarını yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Ali Başar, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uykudan uyandırılan genç, evinin kapısında öldürüldü - Son Dakika


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