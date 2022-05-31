Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı - Son Dakika
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Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı

31.05.2022 14:07
Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı

AYDIN'da, tek katlı evinde çıkan yangın sırasında uykuda olan Halil Uysal ile eşi, komşuları tarafından kurtarıldı.

AYDIN'da, tek katlı evinde çıkan yangın sırasında uykuda olan Halil Uysal ile eşi, komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

İncirliova ilçesinin kırsal Erbeyli Mahallesi'nde, Halil Uysal'a ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşular, yangına uykuda yakalanan Uysal ile eşini dışarı çıkardı ve durum itfaiyeye bildirildi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere su sıkıp, müdahale etti. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı
Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı
Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı
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İtfaiye taşıma su ile yangını söndürdü İtfaiye taşıma su ile yangını söndürdü İncirliova'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi İncirliova'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Kaynak: DHA

Halil Uysal, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı - Son Dakika


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