Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı - Son Dakika
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Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı

04.05.2022 18:12

Samsun'da yabancı uyruklu bir genç uykunun etkisiyle 5. kattaki balkondan düştü. Gencin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Irak uyruklu Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa (19) uykudan uyanıp balkona çıktı ve uykunun da etkisiyle evlerinin 5. katındaki balkondan düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan Iraklı genç 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı
Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı
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İlkadım, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı - Son Dakika
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