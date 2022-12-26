"Uykusunda öldü" denilen 19 yaşındaki genç kızın babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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"Uykusunda öldü" denilen 19 yaşındaki genç kızın babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

26.12.2022 14:02
"Uykusunda öldü" denilen 19 yaşındaki genç kızın babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Diyarbakır'da "Uykusunda öldü" denilerek ihbarda bulunulan 19 yaşındaki İclal Şimşek'in boynunda tespit edilen izler sonrası emniyet ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine aile üyelerinin gözaltına alınmasının ardından baba, kızını öldürdüğünü itiraf etti. İki yıl önce evlenip, ailesinin yanına dönen İclal'in uyurken babası Kadri K. tarafından boğulduğu öğrenildi.

Dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını söyleyen aile üyeleri, kızlarının öldüğünü söyledi.

BOYNUNDA İZLER GÖRÜLÜNCE AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti. Şimşek'in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.'nın işlediği tespit edildi.

EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Bağlar, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Uykusunda öldü" denilen 19 yaşındaki genç kızın babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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