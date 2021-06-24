Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Uykusuzluk Nedenleri ve Tedavisi

Uykusuzluk çok yaygın olan bir durumdur. Tedavisi için de hastanelerde uyku polikliniği bölümü vardır. Uykusuzluk şikayeti yaşayan kişiler poliklinik bölümüne randevu alabilirler. Aynı zamanda uykusuzluğa iyi gelen doğal tedavi seçenekleri de yine bulunmaktadır. Uykusuzluk insomia olarak da bilinmektedir.

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Muz

Muz uykusuzluk denilince akla ilk gelen besinlerden bir tanesidir. Muz tüketimi hem sağlık açısından hem de nörolojik sağlığı açısından son derecede önemlidir. Muz tüketimi sonucunda uykunun gelmesini de sağlamaktadır. Dolayısıyla düzenli olarak muz tüketimi sonucunda uykusuzluk gibi şikayetlerinizi en aza indirebilirsiniz. Muzu direkt olarak tüketebileceğiniz gibi suyunu sıkarak da tüketebilirsiniz.

2) Süt

Uykuyu getiren bir diğer yiyecek ise süttür. Süt hem kemik sağlığı açısından da önemlidir. Eğer sürekli olarak uykusuzluk şikayeti yaşıyorsanız süt tüketebilirsiniz. Yatmadan önce 1 ya da 2 saat önce süt tüketirseniz uykusuzluk gibi şikayetlerini çok az yaşarsınız. Uykusuzluğu doğal yollardan tedavi etmek için uzman doktorlar tarafından da süt tüketimi ısrarla öneriliyor.

3) Bal

Uykusuzluk için kullanabilecek bir diğer besin ise baldır. Bal sahip olduğu besin değerleri sayesinde uyku hormonlarının çalışmasını sağlar. Eğer balı direkt olarak tüketmek istemiyorsanız süt ile de karıştırarak tüketebilir ve o şekilde tercih edebilirsiniz. Bal doğal tedavi denilince akla ilk gelen besinler arasındadır. Aynı zamanda bozulmayan gıdalar olduğundan dolayı bal tüketimi öneriliyor.

4) Brokoli

Brokoli insan sağlığı açısından en faydalı olan sebzelerdendir. Özellikle brokoli salatalı ve brokoli çorbası hem çok lezzetli hem de çok faydalıdır. Brokoli uyku hormonlarını doğrudan hareket geçirir ve gece sürekli olarak uykusuzluk şikayeti yaşamanızı engeller.

Uykusuzluk Nedenleri

1) İlaç Kullanımı

Uzun süreli ilaç kullanımının yan etkisi olarak uykusuzluk ortaya çıkabilir. Sürekli olarak kronik olarak ilaç kullanımında uykusuzluk nükseder ve kişinin gündelik yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür.

2) Depresyon

Depresyon sıklıkla karşılaşılan ruhsal bir durumdur. Bu durumda da uykusuzluk ortaya çıkmaktadır. Depresyon tedavisi sonucunda uykusuzluk şikayetleri de ortadan kalkmaktadır. Bundan dolayı depresyon şikayeti yaşayan kişiler psikiyatriden destek almaları gerekir.

3) Tiroid Hastalıklar

Tiroid bezinin büyümesi ve diğer tiroid hastalıkları da yine uykusuzluğa sebep olmaktadırlar. Tiroid hastalıklarının tedavisi sonucunda uykusuzluk şikayetleri de ortadan kalkmaktadır.

Uykusuzluk Tedavisi

Doktor tarafından öncelikle uykusuzluğun nedenleri araştırılmalıdır. Hekim tarafından yapılan uyku polikliniğinde ki testler sonucunda uykusuzluk nedenleri saptanır. Eğer hastada herhangi bir nedene bağlı olmadan uykusuzluk söz konusu ise doktor tarafından ilaç tedavisine başlanır. Bu tedavi seçeneği ise uyku ilaçlarıdır. Kişi yatmadan önce uyku ilaçlarını alarak uykusuzluk şikayetinin yaşanmasını engeller. İlaç tedavisinin kaç gün olacağı doktor tarafından belirlenir. Bu şekilde ilaç tedavisi ile hastanın uyku düzenini de sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu dönemde hastaya tedavi olarak bir takım gevşeme egzersizleri verilmektedir. Gevşeme egzersizlerini de yapan hastalar uykusuzluk tedavisinde önemli bir yol kat eder. Bu teknikler bilimsel olarak da kanıtlanmış ve uykusuzluk tedavisinde çok başarılı olmuş olan tekniklerdir.