Üye Girişi
Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Uykusuzluk Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Uykusuzluk Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:54
Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Uykusuzluk Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Uykusuzluk çok yaygın olan bir durumdur.

Uykusuzluk çok yaygın olan bir durumdur. Tedavisi için de hastanelerde uyku polikliniği bölümü vardır. Uykusuzluk şikayeti yaşayan kişiler poliklinik bölümüne randevu alabilirler. Aynı zamanda uykusuzluğa iyi gelen doğal tedavi seçenekleri de yine bulunmaktadır. Uykusuzluk insomia olarak da bilinmektedir.

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Muz

Muz uykusuzluk denilince akla ilk gelen besinlerden bir tanesidir. Muz tüketimi hem sağlık açısından hem de nörolojik sağlığı açısından son derecede önemlidir. Muz tüketimi sonucunda uykunun gelmesini de sağlamaktadır. Dolayısıyla düzenli olarak muz tüketimi sonucunda uykusuzluk gibi şikayetlerinizi en aza indirebilirsiniz. Muzu direkt olarak tüketebileceğiniz gibi suyunu sıkarak da tüketebilirsiniz.

2) Süt

Uykuyu getiren bir diğer yiyecek ise süttür. Süt hem kemik sağlığı açısından da önemlidir. Eğer sürekli olarak uykusuzluk şikayeti yaşıyorsanız süt tüketebilirsiniz. Yatmadan önce 1 ya da 2 saat önce süt tüketirseniz uykusuzluk gibi şikayetlerini çok az yaşarsınız. Uykusuzluğu doğal yollardan tedavi etmek için uzman doktorlar tarafından da süt tüketimi ısrarla öneriliyor.

3) Bal

Uykusuzluk için kullanabilecek bir diğer besin ise baldır. Bal sahip olduğu besin değerleri sayesinde uyku hormonlarının çalışmasını sağlar. Eğer balı direkt olarak tüketmek istemiyorsanız süt ile de karıştırarak tüketebilir ve o şekilde tercih edebilirsiniz. Bal doğal tedavi denilince akla ilk gelen besinler arasındadır. Aynı zamanda bozulmayan gıdalar olduğundan dolayı bal tüketimi öneriliyor.

4) Brokoli

Brokoli insan sağlığı açısından en faydalı olan sebzelerdendir. Özellikle brokoli salatalı ve brokoli çorbası hem çok lezzetli hem de çok faydalıdır. Brokoli uyku hormonlarını doğrudan hareket geçirir ve gece sürekli olarak uykusuzluk şikayeti yaşamanızı engeller.

Uykusuzluk Nedenleri

1) İlaç Kullanımı

Uzun süreli ilaç kullanımının yan etkisi olarak uykusuzluk ortaya çıkabilir. Sürekli olarak kronik olarak ilaç kullanımında uykusuzluk nükseder ve kişinin gündelik yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür.

2) Depresyon

Depresyon sıklıkla karşılaşılan ruhsal bir durumdur. Bu durumda da uykusuzluk ortaya çıkmaktadır. Depresyon tedavisi sonucunda uykusuzluk şikayetleri de ortadan kalkmaktadır. Bundan dolayı depresyon şikayeti yaşayan kişiler psikiyatriden destek almaları gerekir.

3) Tiroid Hastalıklar

Tiroid bezinin büyümesi ve diğer tiroid hastalıkları da yine uykusuzluğa sebep olmaktadırlar. Tiroid hastalıklarının tedavisi sonucunda uykusuzluk şikayetleri de ortadan kalkmaktadır.

Uykusuzluk Tedavisi

Doktor tarafından öncelikle uykusuzluğun nedenleri araştırılmalıdır. Hekim tarafından yapılan uyku polikliniğinde ki testler sonucunda uykusuzluk nedenleri saptanır. Eğer hastada herhangi bir nedene bağlı olmadan uykusuzluk söz konusu ise doktor tarafından ilaç tedavisine başlanır. Bu tedavi seçeneği ise uyku ilaçlarıdır. Kişi yatmadan önce uyku ilaçlarını alarak uykusuzluk şikayetinin yaşanmasını engeller. İlaç tedavisinin kaç gün olacağı doktor tarafından belirlenir. Bu şekilde ilaç tedavisi ile hastanın uyku düzenini de sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu dönemde hastaya tedavi olarak bir takım gevşeme egzersizleri verilmektedir. Gevşeme egzersizlerini de yapan hastalar uykusuzluk tedavisinde önemli bir yol kat eder. Bu teknikler bilimsel olarak da kanıtlanmış ve uykusuzluk tedavisinde çok başarılı olmuş olan tekniklerdir.

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Uykusuzluk Nedenleri ve Tedavisi

Depresyon, Tiroid, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Uykusuzluk Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi 21:38 Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi 20:50 Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı 20:40 Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı 18:41 Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı         
22:51
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var         
20:46
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 23:34:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uykusuzluğa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Uykusuzluk Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement