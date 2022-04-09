Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16 artırıyor - Son Dakika
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Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16 artırıyor

09.04.2022 21:10
Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16 artırıyor

Bilim insanları, kalp hastalarında görülen uykusuzluk sorununun kalp krizi riskini yüzde 16 artırdığını tespit etti.

Bilim insanları, kalp hastalarında görülen uykusuzluk sorununun kalp krizi riskini yüzde 16 artırdığını tespit etti.

UPI internet sitesinin haberine göre, bilim insanları, kalp rahatsızlıkları bulunan 1068 kalp hastasının verilerini yaklaşık 4 yıl boyunca inceledi.

Bilim insanları, uykusuzluk sorunu bulunan hastalarda, uykusuzluk sorunu bulunmayanlara göre, yüzde 16 oranında daha fazla kalp krizi görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılardan Lars Frojd, uyku sorunlarının kalp hastalarında tekrar eden kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti.

Frojd, gözlem grubundaki kişilerde uyku sorununun tedavi edilmesi halinde ise bu kişilerde kalp krizi görülmeyeceğini ileri sürdü.

Araştırmada, kalp hastalarında sigara ve hareketsiz yaşam tarzının ardından uykusuzluk en büyük 3. tetikleyici risk faktörü olarak öne çıktı.

Uzmanlar, özellikle kalp hastalarında uykusuzluk problemlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Araştırmanın sonuçları Sleep Advances dergisinde yayımlandı.

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Kalp Krizi, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16 artırıyor - Son Dakika


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