Son Dakika Haberleri: Uymaz Ailesi'nin Dramı

Uymaz Ailesi'nin Dramı

1 saat önce

Adana'da 3 çocuğu ve eşiyle birlikte harabeye dönmüş bir evde yaşayan KOAH hastası İsmet Uymaz (53), sağlık problemlerinden dolayı çalışamadığını söyledi.

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Adana'da 3 çocuğu ve eşiyle birlikte harabeye dönmüş bir evde yaşayan KOAH hastası İsmet Uymaz (53), sağlık problemlerinden dolayı çalışamadığını söyledi. Daha önce 18 yaşında engelli bir çocuğunu ve 2 aylık bebeğini hastalıklardan dolayı kaybettiğini söyleyen Uymaz, Çocuklarımı doyuramıyorum. 1 yıldır sıcak yemek yemedik. İki evladımı toprağa verdim. Bari bunlar gün yüzü görsün istiyorum dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kız kardeşine ait harabe bir evde yaşadıklarını belirten İsmet Uymaz, evin her tarafından su aktığını elektriklerinin olmadığını ve kış aylarında ısınamadıklarını belirterek, Boğazımızdan sıcak yemek geçmiyor. Çocuklarım sefil durumda. Evimin her yeri akıyor. Nefes darlığı, KOAH ve parmağımın kırık olmasından dolayı uzun süre çalışamıyorum. Evde yatacak yatağımız yok. Çocuklarımı doğru düzgün okula gönderemiyorum. Biri lisede diğeri de orta okulda okuyor. Ama ceplerine harçlık dahi koyamıyorum, gidemiyorlar. Benim durumum çok kötü. Bize yardım edin lütfen dedi.

'2 ÇOCUĞUMU BU EVDE KAYBETTİM'

Yaşadıkları evde geçmişti biri 18 yaşında engelli diğeri henüz 2 aylık olan çocuklarını hastalıklardan dolayı kaybettiğini belirten baba Uymaz,  Burası iki çocuğuma mezar oldu. Birini annemin birini de babamın yanına gömdüm. Soğuktan gece uyuyamıyoruz. Bir battaniye ile yatıyoruz. Bir gün benim cenazemde çıkacak buradan göreceksiniz diye konuştu.

Songül Uymaz ise evde değil bir harabede yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu

Bizim halimizi görsünler. Kapı, pencere yok. Yemek yapamıyorum. Harçlık istiyorlar veremiyorum. Kışı soğuktan titreye titreye geçirdik. Çok üzülüyorum. Bazen gizli gizli ağlıyorum. Bir sene oldu sıcak yemek yemedik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:14 Kaynak: DHA

Yavuzlar Mahallesi, Adana, KOAH, Güncel
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