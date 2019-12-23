UYMSİB/Yazgan: Rusya, İskandinav ve Uzakdoğu hedef pazarlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi UYMSİB/Yazgan: Rusya, İskandinav ve Uzakdoğu hedef pazarlar - Son Dakika Ekonomi

UYMSİB/Yazgan: Rusya, İskandinav ve Uzakdoğu hedef pazarlar

6 saat önce

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, 2018 yılında birliğin ihracatının yıllık bazda yüzde 13 artışla 130 milyon 954 bin dolara ulaştığını söyleyerek, gelecek dönemde Rusya, İskandinav ve Uzakdoğu ülkelerinin sektörün önemli hedefleri arasında...

UYMSİB/Yazgan: Rusya, İskandinav ve Uzakdoğu hedef pazarlar, System.String[]

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, 2018 yılında birliğin ihracatının yıllık bazda yüzde 13 artışla 130 milyon 954 bin dolara ulaştığını söyleyerek, gelecek dönemde Rusya, İskandinav ve Uzakdoğu ülkelerinin sektörün önemli hedefleri arasında yer alabileceğini belirtti.

Yazgan, birliğin ihracatının aynı dönemde miktar bazında da yüzde 67 artışla 98.6 bin tona ulaştığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"UYMSİB olarak, 2018 yılı için ürün grubu bazında ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında zeytin, yaş meyvede kiraz ve bölgesel ürünümüz olan Bursa siyah inciri, nar, elma, armut ve ayva ayrıca yaş sebzede biber, domates, patates ve hıyar, kornişon gelmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık, Romanya, Norveç, Fransa, Ukrayna, Avusturya ve İsveç'tir. Avrupa Birliği Ülkeleri ihracatımızda en önemli paya sahiptir.

"UYMSİB 2019 Ocak-Kasım ihracatı ise değer bazında bir önceki yıla göre yüzde 1.0 artışla 121 milyon 898 bin dolar, miktar bazında ise yüzde 8.0 artışla 89 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

"2019 Ocak-Kasım verileri incelendiğinde öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında kiraz, siyah zeytin, Bursa siyah inciri, biber, yeşil zeytin, nar, domates, armut, mandarin ve kayısı gelmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Romanya, Fransa, Norveç, Avusturya, Suriye, Birleşik Devletler ve Ukrayna'dır.

"UYMSİB olarak, ihracatımızda en büyük paya sahip Avrupa Birliği 2019 yılında da en önemli pazarımız olarak görülmektedir. Ayrıca Rusya, İskandinav Ülkeleri, Uzakdoğu ülkeleri sektörümüz için önemli ve hedef olabilecek pazarlardandır. Rusya pazarının genişletilmesi, Hindistan, Malezya, Singapur, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine ihracatın önündeki karantina engellerinin giderilmesi önem arz etmektedir. Bunların dışında mevsimsel farklılıkları yaşadığımız güney küredeki ülkelere kış döneminde ülkemizden ürün ihracatının önünün açılabilmesindeki en önemli etmen nakliye konusudur. Bu konuda ulusal boyutta hava kargoculuğumuzun geliştirilmesi ve desteklenmesi önem arz etmektedir." (Fotoğraflı)


Uzakdoğu, İhracat, Uludağ, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
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